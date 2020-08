EXCLUSIV | Prima super lovitura a lui Dinamo! Iau un capitan cu meciuri in nationala! A fost omul sezonului in 2019

Spaniolii pregatesc o adevarata revolutie la Dinamo!

Noi investitori vor sa puna Dinamo pe picioare, astfel ca sunt in cautarea celor mai bune optiuni de transferur astfel incat 'cainii' sa revina la forma care i-a consacrat.

Conform surselor www.sport.ro, oamenii lui Pablo Cortacero ar fi pus ochii pe Janusz Gol, fostul jucator al Cracoviei, ramas liber de contract la inceputul lunii august, iar Dinamo ar fi foarte aproape sa incheie transferul sau.

Mijlocasul a jucat 26 de meciuri in acest sezon, a inscris un gol si a oferit doua assist-uri. Are 8 aparitii si la nationala Poloniei de la debutul sau, in 2010. A mai trecut pe la echipe precum Legia Varsovia si Amkar Perm.

Cota de piata a lui Gol este de 325 000 de euro conform Transfermarkt.

Video cu fanii Legiei strigandu-i numele lui Janusz Gol: