EXCLUSIV: Dragus se intoarce in Liga 1! Negocieri de ultima ora: va fi trimis ACASA dupa 6 luni la Standard

Aventura lui Denis Dragus in Belgia se incheie rapid.

Atacantul roman a ajuns la Standard Liege in vara lui 2019, dupa ce belgienii au platit 1.8 milioane de euro catre Viitorul. Dragus nu si-a gasit locul in echipa, el evoluand doar 5 minute in 2 partide de campionat, plus alte 3 meciuri la echipa de rezerve, unde a marcat doua goluri.

Din informatiile www.sport.ro, Denis Dragus e in faza finala a negocierilor pentru revenirea in Liga 1. El discuta cu doua cluburi din Romania, iar o decizie finala urmeaza sa fie luata in urmatoarele ore.

Sezonul trecut, atacantul in varsta de 20 de ani a jucat 31 de partide in Liga 1 pentru Viitorul si a marcat 7 goluri. De asemenea, in cele 4 partide disputate de constanteni in preliminariile Europa League, Dragus a inscris de 4 ori si a oferit o pasa decisiva.