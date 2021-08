Era văzut drept viitorul Messi! Unde a ajuns să joace un fost fotbalist al Barcelonei, cu două trofee Champions League

Între 2005 și 2012, FC Barcelona a avut, în academia sa, un fotbalist pe care mulți îl vedeau drept unul dintre cei mai talentați din lume. Bojan Krkic era considerat de mulți drept viitorul cel mai bun dotbalist din lume, dar nu a fost așa.

Krkic și cariera lui au luat-o la vale începând cu anul 2011, când s-a transferat la AS Roma. Anterior acestui transfer, el câștigase două Champions League cu FC Barcelona. În Italia a jucat pentru AS Roma și AC Milan, după care și-a încercat iar norocul la Barcelona, îmsă după doar o lună, în 2013, a fost împrumutat la Ajax, ca mai apoi să fie cedat la Stoke pentru doar 1.8 milioane de euro.

Mai apoi, cariera lui a decăzut și mai mult, ajunând la Mainz, Alaves sau Montreal, în Canada. În ianuarie 2021, acesta s-a desparțit de Montreal Impact, iar de atunci nu a mai avut echipă. Recent, el și-a găsit un angajament și va evolua pentru Vissel Kobe, în Japonia, acolo unde va fi coleg iarăși cu Iniesta.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. ????????⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk