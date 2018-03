El e singurul integralist din sezonul regulat al Ligii I! "Am stat jumatate de an la echipa a doua a lui Dinamo, nu se poate spune ca am trecut pe la Dinamo!"

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

La ACS Poli Timisoara, ocupanta locului al 3-lea din play-off, echipa aflata la 6 puncte de FC Botosani si Dinamo, evolueaza singurul jucator care a fost titular si integralist in toate cele 26 de meciuri ale sezonului regulat al Ligii.



"Am avut noroc sa nu fiu accidentat, sa nu fiu suspendat si, probabil, am avut un randament bun, daca domnii Popa si Grozavu m-a folosit toate minutele. Am prins si terenuri un mai <grele>, dar am avut noroc sa nu am probleme nici musculare, nici de alta natura. Nu am mai avut niciun an in care sa joc 26 de meciuri consecutive si sa fiu integralist. Dar sper sa nu ma opresc aici, poate pot sa duc tot sezonul pana la capat, sa joc toate meciurile si in play-out. Oricum, chiar daca eu joc sau nu joc, principalul obiectiv e sa ramanem in Liga 1 si sa nu avem emotii pana in ultimele etape. Ce s-a realizat sezonul trecut, cu recuperarea acelor penalizari record, va ramane in istorie, pentru ca nu cred ca o sa se mai repete vreodata asa ceva. Dar, sezonul asta, cred ca trebuie sa ne clasam pe un loc mai sus, sa ne salvam direct. Vrem sa stam linistiti, nu sa avem emotii. Este foarte important si pentru viitorul clubului sa evitam retrogradarea, probabil ca se vor indrepta lucrurile din sezonul urmator, daca reusim", ne-a declarat Melinte.



Desi a fost legitimat la Dinamo, fundasul Timisoarei spune ca nu va avea mila de echipa bucuresteana, ajunsa pentru prima data in play-out: "Eu am stat jumatate de an la echipa secunda a lui Dinamo, nici nu pot sa spun ca am trecut pe la Dinamo. In acest sezon, ne-am descurcat bine in meciurile cu ei, am luat 4 puncte, sper sa luam cel putin tot atatea si in play-out. Am demonstrat ca putem, mai ales cu echipele cu pretentii, sa ne ridicam la nivelul lor si am avut rezultate foarte bune".



Cristi Melinte crede ca anuntata constructie a unui nou stadion la Timisoara, oras unde evolueaza ACS Poli (Liga 1), ASU Poli si Ripensia (ambele, Liga 2), va aduce un nou suflu sportiv si o emulatie in randul spectatorilor. "Eu am jucat la Petrolul, in anul inaugurarii stadionului din Ploiesti. Atunci nu aveam o echipa extraordinara, dar veneau 10-12.000 de fani la fiecare meci. Acum vedem si ce nebunie e la Craiova... Un stadion nou atrage lumea, vin si suporterii cu alta placere la meciuri. Timisoara e un oras cu 3 echipe in primele 2 divizii, ar fi nevoie de un stadion, mai ales ca, din vara, din ce am inteles, sunt putine sanse sa mai putem continua pe acest stadion in Liga 1. Sper sa se rezolve, pentru ca Timisoara are nevoie de echipa aici, nu sa se plimbe prin tara. Una e sa joci la tine pe stadion, sa simti ca esti acasa, alta e sa joci pe teren neutru la fiecare meci", crede fotbalistul.