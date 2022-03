Dusan Uhrin e sincer: ”Nu știu dacă vom scăpa de baraj”. Meciul cu Chindia, ”crucial” pentru Dinamo

"Nu ştiu dacă vom scăpa de baraj, depinde foarte mult de cum vom juca în următoarele meciuri. În acelaşi timp contează şi ce fac echipele contracandidate. Dacă ei pierd trebuie ca noi să câştigăm. Trebuie să rămânem concentraţi la joc şi vom vedea ce se va întâmpla. Jucătorii trebuie să rămână sub această presiune a performanţei", a declarat Uhrin Jr.

Dusan Uhrin: ”Am avut câțiva jucători accidentați”

Referitor la partida cu Chindia Târgovişte, de vineri, Uhrin Jr a afirmat că adversarii beneficiază de stabilitatea antrenorului Emil Săndoi.

"Trebuie să pregătim echipa pentru meciul următor, este un meci important pentru noi, jucăm împotriva celor de la Târgovişte. Sunt o echipă bună, cu o apărare bună, au un antrenor de foarte multă vreme şi dacă vrem să câştigăm va trebui să avem o apărare foarte bună şi să avem calitate în atac.

Chindia este o echipă foarte bună, are un antrenor foarte bun, care este de mult timp la echipă. Face o muncă bună acolo, nu au primit multe goluri şi asta este cheia pentru a câştiga meciuri. E o echipă stabilă, pun jucătorii în poziţiile care li se potrivesc", a mai spus tehnicianul ceh.

Dinamo se confruntă şi cu o serie de accidentări în rândul jucătorilor, a mai spus Uhrin Jr: "Săptămâna aceasta am avut câţiva jucători accidentaţi, cum ar fi Torje sau Matei, care nu s-au antrenat. Încercăm să fim cât mai bine, toată lumea să fi pregătită. Nu ştiu dacă voi folosi jucătorii care nu s-au antrenat în această săptămână pentru că este dificil.

Avem o mulţime de jucători cu probleme. Această situaţie a fost de când am venit aici. Încercăm să punem în teren cei mai buni jucători pe care îi avem. Vom face tot ce putem pentru a câştiga acest meci. Sunt puţin îngrijorat pentru jucătorii care nu s-au putut antrena, a fost şi această pauză tu campionat".

VIDEO - Conferința de presă a lui Dusan Uhrin, înainte de Chindia - Dinamo

Antrenorul ceh a afirmat, în glumă, referitor la faptul că predecesorul său, Dario Bonetti, a câştigat procesul cu Dinamo, că italianul ar putea reveni şi ar putea pregăti împreună echipa.

"Nu este problema mea că Bonetti a câştigat procesul cu Dinamo, să vină şi antrenăm împreună. Am putea sta la amândoi pe bancă, un meci aş fi eu principal şi un altul asistent. Este o glumă, ar trebui întrebată conducerea. Eu mai am contract cu Dinamo un an şi trei luni, cred, dar totul depinde de rămânerea echipei în prima ligă", a mai spus Dusan Uhrin Jr.

Dinamo va întâlni, vineri, de la ora 20:30, în deplasare, formaţia Chindia Târgovişte, într-un meci din cadrul etapei a 3-a a play-out-ului Ligii I.

