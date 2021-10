Dumitru Dragomir, derapaj în direct: ”Spune, bă, nenorocitule, un singur blat!” Dialogul complet

După ce a vorbit despre rezultatele din ”mandatul” său de președinte al LPF, lui Dragomir i s-a amintit că, în acea perioadă, erau partide a căror corectitudine era pusă serios sub semnul întrebării.

Lui Dragomir i s-a amintit și de o declarație dată după un meci disputat la Piatra Neamț între Ceahlăul și Dinamo și câștigat de ”câini” cu 2-1. ”A fost non-combat”, a spus, printre altele, fostul șef al LPF la vremea respectivă.

Fostul șef al LPF a avut însă o reacție grosolană în dialogul cu jurnalistul Florin Caramavrov.

Dialogul dintre Dumitru Dragomir și Florin Caramavrov

Dumitru Dragomir: „Acum, că au învățat ceva meserie (n.r. - cei de la LPF și FRF) - că și așa nu au făcut nimic toată perioada asta - nu i-aș schimba. Noi, totuși, am făcut clădirile Federației, ale Ligii, am făcut la Buftea, la Mogoșoaia. Băi fraților, și ne făceați praf zilele!

Ăștia n-au făcut nimic, n-au dat cu o bidinea în două legislaturi. Cred că le e frică de politic, de cineva, altfel nu înțeleg. Am făcut numai lucruri deosebite, dar am fost 24 de ani numai în procese. Eram cu două echipe în Champions League, dar m-ați criticat și m-ați înjurat de mama focului. Acum, că nu e nicio performanță, nu scrieți nimic. Parcă sunteți de mână cu ei!”

Florin Caramavrov: „Aveam ce să scriem atunci”

Dumitru Dragomir: „Aveați ce să scrieți pentru că erau rezultate”

Florin Caramavrov: „Erau și multe neregularități. Erau blaturi, dumneavoastră ați ieșit și ați spus de un meci. Erau multe, ați spus doar de unul”

Dumitru Dragomir: „Nu, dragul meu. Te-aș ruga să nu minți poporul cu televizorul!”

Florin Caramavrov: „Cum nu, dacă ați spus clar că a fost blat Dinamo cu Ceahlăul?”

Dumitru Dragomir: „Dragul meu, am spus că urmau să facă, dar noi l-am preîntâmpinat. E altceva! Atenție cum vorbești, eu nu fac greșeli. Tati, sunt stăpân pe ce spun, am deconspirat ce avea să se întâmple și nu s-a mai întâmplat. Unii dintre ziariști au crezut că sunt filosofi, că știu eu de blaturi. Nimic, numai povești! Băi, frate, spune ceva concret!”

Florin Caramavrov: „Dumneavoastră ați spus, domnule Dragomir. Acum o întoarceți ca la Ploiești, ca de obicei. Ați spus că la Piatra Neamț a fost non-combat. E declarația dumneavoastră pe internet, ce naiba o întoarceți? E declarația dumneavoastră”

Dumitru Dragomir: „Taci, bă, din gură. Dacă am spus așa, să-mi tai limba! Dacă nu, ți-o tai tu?”

Florin Caramavrov: „Eu nu, pentru că sunt dovezi pe internet!”

Dumitru Dragomir: „Taci, bă, din gură! Atunci lasă-mă dracu'! Ce internet, bă, fi-ți-ar internetul al dracu'?! Arată-mi treaba asta! Nu s-a întâmplat blatul, l-am preîntâmpinat. Vorbești numai prostii!”

Florin Caramavrov: „Taci mata din gură! Dumneata vorbești numai prostii! Ați furat pe timpul dumneavoastră în continuu, numai blaturi și nenorociri au fost, de aia a ajuns fotbalul românesc așa”

Dumitru Dragomir: „Spune bă, nenorocitule, un singur blat! Bă, nesimțitule, cum poți spune tu treaba asta?”

Florin Caramavrov: „O mie de blaturi au fost în perioada aia și matale le protejai, nu ți-e rușine?”

Dumitru Dragomir: „Te voi da în judecată acum! De ce nu ai spus atunci, de ce nu te-ai dus la poliție? Băi, filosofilor, nu e nimic de capul vostru”

Ce a declarat Dumitru Dragomir după Ceahlăul - Dinamo 1-2 (12 martie 2002)

„La Piatra Neamț a fost un non-combat. Dacă observatorul va scrie în raport și Comisia de Evaluare a Etapei va ajunge la concluzia că acest meci a avut și alte fațete, Liga și Federația vor lua niște măsuri foarte aspre. Vă mărturisesc că am discutat de două-trei ori cu președintele Mircea Sandu, în timpul meciului, și amândoi eram foarte supărați că nu se juca mai nimic acolo.

De acum înainte nu mai avem nevoie de dovezi. Dovada e ceea ce spune Comisia de Evaluare a Etapei. În plus, atât timp cât voi mai fi la Ligă, am să dau credit presei. Cum se va semnala ceva dubios, chiar dacă voi mai sta o lună, un an la conducerea Ligii, voi insista să se taie în carne vie”, spunea atunci Dragomir.

La finalul sezonului 2001-2002, Dinamo era campioana României.