Gigi, ai vazut asta?! :) Cardoso a driblat ca Messi apararea Craiovei! Gol SUPERB inscris de atacantul lui Gaz Metan

Gaz Metan Medias a jucat contra Craiovei, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1!

In minutul 50, la scorul de 2-0 pentru olteni, Dumitru Cardoso a marcat un gol incredibil. Dumitru Cardoso a preluat o minge la cativa metri de careu a driblat 4 adevrsari elegant si a ajuns singur cu portarul Craiovei. Jucatorul lui Gaz Metan a avut sange rece ai a trimis mingea in poarta, reducand din differenta.

In acest sezon Cardoso a marcat 6 goluri in 9 meciuri de Liga 1.

Dumitru Cardoso este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali a pus ochii in urma cu un an. Patronul FCSB-ului a declarat in repetate randuri ca il vrea pe atacantul lui Gaz Metan la echipa sa, iar in iarna mutarea s-ar putea realiza.