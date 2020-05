"Se uita de pandemia asta ca vine alta!" Reactie incredibila a lui Duckadam in scandalul momentului! Ce ii asteapta pe jucatori

Presedintele de imagine FCSB este revoltat de situatia din Romania.

Helmuth Duckadam a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre situatia din Romania si masurile care vor fi impuse pentru reluarea fotbalului.

"Ei spun ca poti pleca la mare sau la munte daca ai proprietati acolo. Pai cati dintre cei amarati au proprietati? Deci nu plecam, stam acasa. Cred ca la un moment dat se uita de pandemia asta, ca vine alta.

Sunt exagerate masurile, uitati-va in supermarketuri sau in piete, insa nu avem voie sa ne antrenam in aer liber. Fata mea care sta in SUA, care este cea mai lovita tara, mi-a zis ca s-au deschis mall-urile si restaurantele. Nu inteleg, noi de ce nu putem sa ne relaxam?", a declarat Helmuth Duckadam la PRO X.

Fostul portar a comentat si situatia lui Napoli, care a primit o vizita surpriza la antrenament din partea procuraturii pentru a se asigura ca se respecta protocolul. La sugestia ca se va proceda si in Romania la fel, Duckadam a raspuns: "Mai bine mergem in armata, ca acolo trebuie sa respecti regulile militare! De ce mai incepe fotbalul? Ca alte sporturi, ca volei sau handbal nu incep. O sa vina Politia sa vada daca stam la distanta de 2 metri sau daca am facut dus in vestiare? Stau jucatorii distantati pe banca, dar in autocar stau unul langa altul?".

"Nu au contribuit cu nimic la bugetul Sanatatii si vin inapoi acum?"

Duckadam a reactionat nervos si la imaginile cu cozile kilometrice de la vama Nadlac, unde romanii din diaspora asteptau sa intre in tara.

"S-a plecat din Cluj in Germania...au stat distantati in avion? Vin oamenii pentru una sau doua luni sa se trateze si dupa pleaca. Uitati ce e la vama Nadlac acum. Sunt oameni care nu au contribuit cu nimic la bugetul Sanatatii. Acum vin inapoi? Sa fim seriosi...", a spus fostul portar.