Dinamo a programat două cantonamente la vară: ”Pe 9 iunie revenim la treabă!”

Dinamo, mesaj puternic la final de sezon



La finalul unui sezon 2024-2025 în care a obținut calificarea în play-off-ul Superligii și locul 6, Dinamo a postat un mesaj puternic pe pagina oficială de Facebook a ”câinilor”.



”Am trecut prin iad și am fost aproape din nou de el. Nu am cedat, am luptat, împreună, și acum privim cu încredere spre viitor. 8 ani fără play-off. Un periplu prin Liga 2. Rănile se vindecă, însă nu se uită.



Mulțumim tuturor suporterilor, Dinamo nu mai exista fără dragostea lor. O să fim ce am fost și mai mult de atât!”, a scris Dinamo București.