OPINIE | Juniorii români visează să ajungă ca Messi, Ronaldo sau Mbappe, dar ar trebui să fie mai atenți la cariera lui Drăgușin

Mulți au strâmbat din nas în urmă cu doi-trei ani, când impresarul Florin Manea spunea că Radu Drăgușin se va transfera pe zeci de milioane de euro la cluburi puternice și va fi titularul naționalei timp de cel puțin un deceniu. O persoană incomodă, care spune mereu ceea ce gândește, fiul legendarului Nae Manea a deranjat multe persoane pentru că și-a promovat și apărat jucătorul. Dar chiar dacă nu îl placi pe Florin Manea, trebuie să te uiți la realitatea evoluției carierei lui Drăgușin și progresul continuu pe care acesta l-a avut.

A jucat alături de Chiellini și Bonucci la Juventus

Ajuns în Italia la 15 ani, în 2018, a fost promovat la echipa secundă a lui Juventus de Fabio Pecchia, un an mai târziu, câștigând Coppa Italia Serie C. După încă un sezon, stoperul a fost chemat de Andrea Pirlo la prima echipă, pentru care a prins patru meciuri (1 Serie A, 1 Champions League, 2 Coppa Italia) și alte 29 de includeri în lot, deși torinezii îi aveau sub contract pe fundașii centrali Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Merih Demiral și Danilo, iar Cristiano Ronaldo i-a fost mentor. Și-a trecut în palmares Coppa Italia și Supercoppa Italiana.

La acel moment, mulți oameni de fotbal din România încă mai spuneau că Giuseppe Marotta, considerat printre cei mai buni directori sportivi din lume, și Marco Ottolini, un director de scouting foarte apreciat în Italia, angajații lui Juventus, se înșeală în privința calităților lui Drăgușin.

A devenit om de bază la Genoa și la naționala României

În stagiunea 2021-2022, el a bifat 20 de partide în Seria A pentru Sampdoria și Salernitana, echipe la care a fost împrumutat la cererea expresă a jucătorului, care dorea să primească mai multe minute în teren. Abia atunci a prins și selecții la naționala U21. Ulterior, a fost cedat cu clauză de cumpărare de 5.5 milioane de euro la Genoa, club retrogradat în Serie B. Din nou, mulți oameni de fotbal considerau că Drăgușin a început un drum descendent care se va termina la o echipă din Liga 1, dacă a ales să lase Juventus pentru un club retrogradat.

A devenit om de bază pentru echipa lui Alberto Gilardino, jucând 38 de meciuri în campionat și fiind esențial în obținerea promovării în Serie A. A fost și momentul în care Edi Iordănescu l-a chemat și l-a titularizat la naționala de seniori a României, aflată într-o criză profundă de leadership la nivel de fundași centrali, după ce căpitanul Vlad Chiricheș era mai mult accidentat decât valid pentru meciuri, dar continua să fie convocat cu încăpățânare.

I-a anihilat pe Osimhen, Giroud și Immobile, în acest sezon

În sezonul actual, românul a fost titular și integralist în toate cele nouă partide disputate de Genoa, având cele mai bune cifre din echipa sa și fiind unul dintre cei mai apreciați stoperi din Serie A, jucând foarte bine contra unor atacanți de top, precum Victor Osimhen (Napoli), Romelu Lukaku (AS Roma), Olivier Giroud (AC Milan), Ciro Immobile (Lazio), Duvan Zapata (Torino) sau Gianluca Scamacca (Atalanta).

De asemenea, în ultimul an a strâns 11 meciuri ca titular la echipa națională, care conduce grupa de calificare la Euro 2024, fiind neînvinsă în cele opt dueluri și având cel mai mic număr de goluri primite din seria sa. În acest moment, este cel mai bine cotat fotbalist român.

Nu are tatuaje, nu iese în cluburi, urmează un regim alimentar potrivit, are mașină second hand

De ce trebuie să fie urmărit Drăgușin mai atent de juniorii români, în loc ca aceștia să viseze la cai verzi pe pereți la modelul Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Haaland sau Mbappe? Pentru că e un exemplu palpabil de ambiție, profesionalism și mentalitate atipic pentru jucător român. Nu s-a dat în lături să lupte pentru un loc de titular la echipele din Italia, neacceptând să revină în România, deși unii oficiali ai FRF ar fi dorit să-l repatrieze. Și-a dezvoltat un fizic impresionant, din nou atipic pentru un fotbalul românesc, 191 cm înălțime și o masă musculară impozantă, deși la noi se promovează mai mult mingicari mici de statură, cu fizic de juniori de 14 ani din campionatele puternice.

Nu are tatuaje, nu iese în cluburi, nu e foarte activ pe rețelele de socializare, nu e implicat în scandaluri sau povești de dragoste mediatizate, urmează cu strictețe un regim alimentar potrivit unui sportiv, nu bea alcool, are mașină second hand, deși câștigă milioane de euro pe an, își investește banii și nu îi sparge la lăutari, a refuzat un salariu colosal din Arabia Saudită și are ca prioritate fotbalul și progresul în carieră.

Dorit de AC Milan și AS Roma, stoperul este cotat de Genoa la peste 30 de milioane de euro, un preț considerat prea mare pentru cele două cluburi din Italia, și ar putea ajunge în vara viitoare în Premier League, la o echipă a cărui denumire se termină în United. După ce i-am ratat pe Daniel Boloca (Sassuolo) și Flavius Daniliuc (Salernitana), care au ales Italia și Austria în detrimentul "tricolorilor", Drăgușin ar putea fi jucătorul care aduce un reviriment la nivel de mentalitate în fotbalul românesc, dacă tinerii îl iau ca exemplu în carieră. Un model de fotbalist-războinic în locul unor fotbaliști-influenceri.

