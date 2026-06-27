Debut pentru Ioan Ovidiu Sabău la Farul. Cum s-a încheiat primul amical al verii

Imediat după reluare, dobrogenii au restabilit egalitatea. Intrat pe teren în repriza secundă, Doicaru a marcat în minutul 48 printr-un șut de la distanță. Pentru a evalua întregul lot disponibil, Ioan Ovidiu Sabău a trimis în teren două formule diferite de echipă în cele două reprize. Denis Alibec , care și-a prelungit recent înțelegerea cu gruparea de la malul mării, a evoluat în prima parte a meciului purtând banderola de căpitan.

Partida disputată sâmbătă la Ovidiu a reprezentat prima verificare oficială a constănțenilor împotriva unui adversar extern în această pauză competițională. Oaspeții, clasați pe poziția a treia în ultima ediție a campionatului din Bulgaria, au deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Angelov, și au intrat în avantaj la pauză.

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Primele concluzii trase de noul tehnician

La finalul jocului, antrenorul a oferit primele impresii despre evoluția elevilor săi, remarcând implicarea fizică.

„Din punctul de vedere al efortului sunt mulțumit, s-au implicat cam toți. Suferim puțin pentru sistem, viteză, dinamica jucătorilor în zona centrală, decizii, ultima pasă. Chiar dacă nu trebuie să fie o scuză, toate echipele fac antrenamente tari”, a transmis Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău a subliniat că echipa trebuie să capete mai mult curaj pentru a ajunge la forma dorită. „Sunt mulțumit, sunt receptivi, mi-aș fi dorit să avem totuși o altă abordare azi. Am întâlnit un adversar destul de modest, aș fi vrut să controlăm mai mult jocul, mai multă personalitate să fi arătat. Trebuie să realizăm la ce nivel suntem, să conștientizăm ce îmbunătățiri trebuie să facem, să păstrăm lucrurile bune și să fim mai atenți. În prima repriză puteam să înscriem, am avut ocazii clare, trebuia liniște mai multă la finalizare”, a mai spus antrenorul constănțenilor.

Referitor la prestația jucătorilor de perspectivă rulați în partea a doua a jocului, Sabău a adăugat: „În repriza a doua au fost multe mingi pierdute, dar sunt tineri, nu știu cum să își gestioneze jocul, dar s-au implicat, au arătat dorință”.

Potrivit calendarului de pregătire, Farul va mai disputa patru meciuri amicale înainte de startul noului sezon:

3 iulie: cu Oțelul Galați

8 iulie: cu Cerno More Varna

11 iulie: cu FC Voluntari

11 iulie: cu Dinamo București

Debutul oficial al lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca Farului în Superliga va avea loc în deplasare, împotriva celor de la Universitatea Cluj, în weekend-ul 18-19 iulie.