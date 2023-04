Ionuț Chirilă (57 ani) este cunoscut în fotbalul românesc pentru rezultatele excepționale pe care le-a avut la centrele de juniori de la Dinamo și Rapid. Ulterior, antrenorul și-a continuat ascensiunea și la echipa națională de tineret, pe care a calificat-o la Campionatul European din 1996, dintr-o generație din care au răsărit Lucian Sânmărtean (43 ani) și Paul Codrea (42 ani).

Ionuț Chirilă: „De mult am demonstrat că trebuia să am pe mâna echipe ca CFR, Dinamo sau FCSB!”

Mâna „Profesorului” s-a văzut și în Liga 1, când a pregătit-o pe Concordia Chiajna, în perioada 2013-2014, și a făcut din jucătorii ilfoveni artizanii unor faze spectaculoase. Însă, Ionuț Chirilă susține că toate aceste realizări au un spate o muncă titanică și mulți ani de studiu, progresul în meserie fiind făcut treptat.

Cu toate acestea, tot tehnicianul afirmă că este blocat în fotbalul românesc și că în ciuda faptului că și-a demonstrat veleitățile în antrenorat, locurile în Liga 1 sunt ocupate pe alte criterii decât cele de competență.

„Din păcate, eu sunt blocat în fotbalul românesc. Un om care a trecut prin toate etapele profesionale trebuie să ajungă să o antreneze pe Clinceni, pe Târgu Mureș în faliment, pe UTA Arad lăsate în faliment de alții pentru a i se distruge imaginea. Răul este foarte ușor de făcut. Dacă eu la maturitatea mea.... cred că sunt singurul antrenor din România care a trecut prin toate etapele profesionale cu școală și practică. Atenție, că se vorbește de aceste licențe de antrenori. Eu la 19 ani, când am început să antrenez am avut carnetul de instructor, am făcut o generație fabuloasă despre toată lumea spunea că este 'Barcelona României', care la 2 noaptea dacă îi sculai erau o mașină de pase și de fotbal. După ce am făcut 8 ani lucrul ăsta, și am demonstract practic, mi-am luat licența B. În urma rezultatelor, am fost numit antrenorul echipei naționale, pe care am calificat-o la Campionatul European după 10 ani de necalificare. Am calificat o echipă la Campionatul European, mi-am luat licența A. După aia mi-am făcut mâna, am fost secund la Dinamo, deși trebuia să fiu principal. Aveam 7 jucători produși de mine: Tararache, Petre, Dinu Cezar, Voicu, Lică Laurențiu, Popistașu. Mi-am făcut mâna cu 2-3 echipe de Divizia B, Electroaparataj, Focșani și așa mai departe, mi-am luat licența PRO în 2007. Deci, școală și practică.

După am demonstrat la Jiul Petroșani și Chiajna că fac exponentul fotbalului spectacol în România. Eu cred că de mult am demonstrat că trebuia să am pe mâna echipe ca CFR, Dinamo sau FCSB. Dar asta este lipsa de competență în fotbalul românesc. Ce-i mai trebuia lui Ionuț Chirilă, după performanțele care le-a făcut, să antreneze echipa națională de tineret în 2014, când noua Federație a preluat puterea? Ce-i mai trebuia? Să câștige un campionat pe Marte, că pe Pământ le-am câștigat pe toate. Iar, ultimul rezultat cu care era îndreptățit Chirilă să ia naționala U21 era că în meciul decisiv pentru titlu Chiajna - Astra, când Steaua a ieșit campioană pentru că eu am bătut-o pe Astra cu 3-1, cu 7 jucători U21. O ehipă care-i avea pe De Amorim, Laban, Budescu, Silviu Lung, Morais, toți greii, cea mai bună echipă din România. Când eu bat Astra cu 7 jucători sub 21 de ani într-un joc în care nu au contat și trebuia să le dau 6, la echipa națională a fost numit antrenorul Astrei, care a pierdut cu mine, nu eu (n.r. Mihai Teja). Are cine răspuns la chestia asta? Poate îi întrebați pe cei de la Federație.

Astea sunt realitățile dure ale fotbalului românesc. Este vorba de competență aici și despre alte lucruri care nu au nicio legătură cu performanța”, a declarat Ionuț Chirilă pentru www.sport.ro.

Ionuț Chirilă: „Ce mai trebuie să fac eu să mi se dea Dinamo? Dacă noii acționari o dau în românisme, se ajunge iar la faliment”

Ionuț Chirilă a vorbit și de clubul său de suflet, Dinama, pentru care a produs numeroși fotbaliști consacrați. Acesta îi îndeamnă pe noii acționari din Ștefan cel Mare să nu repete greșelile trecutului, și să mizeze pe meritocrație, dacă vor să evite falimentul.

„Ce să văd la Dinamo? Văd un dezastru total de 20 de ani. Oameni care n-au niciun fel de cultură fotbalistă: propietari, acționari, conducători. Sunt cifre aici, despre ce vorbim? O echipă cu milioane de suporteri în România, cu un complex în mijlocul Bucureștiului, o echipă pentru care noi am făcut jucători de zeci de milioane de euro, care nu au costat niciun euro, pentru că Dinamo a fost ținută de Tararache, de Petre, de Hîldan, de Marius Niculae, de Lupescu, de Răducioiu, de jucători crescuți în propria pepinieră, care nu au costat un euro, a ajuns într-un faliment financiar fotbalist. De ce?

Dacă noii acționari nu vor schimba lucrurile și vor repeta greșelile celor din trecut, falimentul fotbalistul va continua, pentru că managementul financiar este în strânsă legătură cu managementul sportiv. Acționarii trebuie să angajeze un antrenor care știe să-l ducă pe jucătorul de 19 ani, cu 1.500 de euro pe lună, la complexitatea tehnico-tactică a lui Deac, pe care la 37 de ani Neluțu Varga îl plătește cu 25.000 de euro pe lună. De aici se face profitul în fotbal. Ori, ăștia de la Dinamo nu știu pe ce lume sunt. Dar dacă iar vor da în românisme și vor numi oameni pe relații, nu se va schimba nimic la Dinamo, tot în faliment vor ajunge. Ce mai trebuia să fac eu ca să mi se dea Dinamo? Să ajung pe Jupiter, pe Marte, ce mai trebuia să fac eu? Am făcut o generație fabuloasă, Dinamo a trăit din milioane de euro pe care eu le-am adus, am parcurs toate etapele profesionale și la Dinamo erau numiți niște antrenor care antrenau pe la FC Olt 2-3 luni, sau erau numiți unii care nu au antrenat pe nimeni”, a mai spus Ionuț Chirilă.