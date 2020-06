"De maine pot sa stau acasa! Sanatate!" :) Tamas a anuntat in DIRECT ca azi a fost ultima zi de contract cu Astra! Ce s-a intamplat la negocierile cu clubul

Gabi Tamas a dezvaluit la finalul partidei cu Gaz Metan, scor 0-0, ca de maine este jucator liber.

Gabi Tamas se intelesese cu conducerea Astrei pentru a semna prelungirea pe urmatoarele doua luni, insa contractul nu a mai fost semnat.

Fundasul Astrei spune ca de maine este jucator liber si nu stie daca se va mai concretiza ceva.

"Cam greu. Dupa doua luni de stat in casa, o luna in cantonament. Ne-a fost dor, dar ne este greu. A fost in general bine, pentru ca nu am pierdut. Am luat un punct, pacat ca a fost la noi acasa si cu un om in plus mult timp. Gaz s-a inchis foarte bine, pacat pentru ca puteam sa fim pe locul 2.

E bine ca am inceput fotbalul si fara fani si cu fani. Ne-a fost dor de fotbal. Nu putem sa discutam de ce nu sunt oameni in tribuna, dar sunt la concert.

Nu mi-a fost frica, daca e sa se intample se intampla.

Puteti sa intrebati patronul de Europa League, nu puteti sa ne intrebati. Eu nu am contract, deci ce s-a vehiculat nu stiu. Astazi a fost ultima zi de contract. De maine pot sa stau acasa, depinde ce hotarasc in aceasta seara.

Au fost cateva intelegeri, nu s-au concretizat inca, daca nu sanatate. Viata merge inainte si cu mine si fara mine.

Daca se va semna contractul se va semna pe 2 luni, nu se va semna pe un an pentru ca nu ne-am inteles", a declarat Gabi Tamas la finalul partidei pentru Digi Sport.