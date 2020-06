De data asta nu a mai ratat! Cristiano Ronaldo, gol la primul meci din Serie A, dupa ce a pierdut Cupa Italiei 

Juventus o intalneste pe Bologna in primul meci de la restartul campionatului.

Cristiano Ronaldo a inscris primul gol in primul meci de la restartul campionatului. De Ligt a scos un penalty pe care portughezul l-a transformat fara probleme de data aceasta.

Reamintim ca atacantul a ratat un penalty in primul meci post-pandemie, semifinala Cupei Italiei, impotriva lui AC Milan, incheiata 0-0. Juventus s-a calificat in finala datorita scorului din tur, 1-1.

23’ | ???? | SIIIIIIII!!!!!! COOL AS @CRISTIANO FROM THE SPOT!!!!!!! ????⚽️#BolognaJuve [0-1] #Forzajuventus

