David Miculescu și-a fixat deja obiectivul personal la FCSB: „Asta îmi va fi motivația!” 

Gigi Becali (64 ani) l-a transferat pe preferatul său la FCSB. Omul de afaceri a achitat clauza de reziliere pentru David Miculescu (21 ani), în valoare de 1,7 milioane de euro și l-a securizat la echipa sa pentru următorii 5 ani.

La prima conferință de presă din calitate de jucător al roș-albaștrilor, Miculescu a mărturisit că acesta a fost marele său vis, să evolueze pentru FCSB. Totodată, atacantul a precizat că vrea să-i demonstreze lui Gigi Becali că nu a plătit în zadar 1,7 milioane de euro pentru serviciile sale.

David Miculescu: „Sunt pregătit pentru e debuta în Conference League!”

„Pentru mine înseamnă un pas foarte important că am ajuns la Steaua, o echipă care se bate la titlu. Am aici să demonstrez, sper să-i fac mândri pe toți. Am puține emoții că am ajuns la Steaua (n.r. nu te-a îmbărbădat domnul Becali?) Ba da, am vorbit cu domnul Becali, e totul bine. Vreau să-i demonstrez să aibă încredere în mine că m-a adus aici.

Este o schimbare importantă, dar eu zic că mă voi acomoda foarte repede. Asta îmi va fi și motivația, să ajung la naționala mare. Eu sunt foarte pregătit pentru a debuta în meciul din Conference League, sper să și înscriu. Încă nu am apucat să vorbesc cu Nicolae Dică, sper că astăzi să o fac.

Am eu obiectiv personal la numărul de goluri, dar vreau să luăm campionatul anul ăsta și să-i facem fericiți pe suporteri. Avem doar 2 puncte, dar totul o să fie bine. Aici la FCSB, la Steaua, mi-am dorit dintotdeauna să joc și visul s-a împlinit.

Mă simt foarte motivat, nimeni nu-și poate permite acest transfer în Liga 1, în România”, a declarat David Miculescu la conferința de presă.