Marți, Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul meciurilor pentru sezonul 2025/2026 din Superliga. În prima rundă, printre cele mai interesante meciuri se numără FCSB - Hermannstadt, FC Argeș - Rapid și UTA Arad - Universitatea Craiova.

Daniel Niculae, după ce FC Hermannstadt a picat cu FCSB în prima etapă: "Poate e mai bine așa"



Daniel Niculae a participat la evenimentul de la Ligă, iar președintele lui FC Hermannstadt a apărut cu zâmbetul pe buze la interviuri, chiar dacă sibienii vor începe cu un meci foarte dificil, pe terenul campioanei FCSB.



"Eu tot timpul am fost cu zâmbetul pe buze și rămâne în continuare. Mai devreme sau mai târziu, trebuia să joci și cu FCSB, și cu CFR, cu toate. Poate e mai bine așa, în prima etapă, chiar dacă e campioana en-titre și probabil principala candidată pentru câștigarea în următorul sezon. Noi credem în șansa noastră și trebuie să repetăm cel puțin sezonul foarte bun de anul trecut.



Avem speranțe mari. Ne dorim foarte mult să repetăm cel puțin sezonul precedent. Ne dorim să creștem din toate punctele de vedere, să avem un joc mai bun, chiar dacă deja suntem o echipă preocupată de spectacol. Vrem să avem continuitate și momentan suntem pe drumul cel bun.



Am semnat și am prelungit cu mulți jucători pe care i-am avut în anii precedenți. Am semnat prelungirea și cu Marius Măldărășanu și tot staff-ul său. Sperăm să creștem", a spus Daniel Niculae, după stabilirea țintarului.



Întrebat dacă va putea vreo echipă să o oprească pe FCSB în noul sezon, fostul atacant de la Rapid a răspuns: "Nici n-am început și deja nu îi poate opri nimeni? E clar că o să fie un sezon mult mai echilibrat decât sezonul trecut. Cred că echipele care s-au luptat pentru câștigarea campionatului se vor întări. Vom vedea ce va fi".

Ianis Stoica, pe picior de plecare de la FC Hermannstadt

FC Hermannstadt l-ar putea pierde înaintea noului sezon pe Ianis Stoica (22 de ani). Daniel Niculae a confirmat că atacantul are anumite oferte, însă a refuzat să spună dacă echipele interesate sunt din România sau din străinătate.

"Ianis Stoica e în vacanță. A avut un sezon destul de lung și dificil. Atât el, cât și colegii săi de la naționala U21 și-ar fi dorit un parcurs mult mai bun, dar noi am fost foarte mulțumiți de ceea ce a realizat Ianis la noi. Trebuie să-și încarce bateriile. Interes există legat de un transfer", a mai spus Niculae.



Programul primei etape din Superliga, sezonul 2025/2026 (11-14 iulie)