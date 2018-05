Dan Petrescu a trait intens finalul meciului cu Craiova: i s-a facut si nu a venit la interviuri! "Prea mult stres, am fost egalati de atatea ori in prelungiri!"

CFR Cluj 1-0 Craiova! Ardelenii au castigat cu emotii si au revenit pe primul loc al clasamentului.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

UPDATE: Dan Petrescu nu a venit nici la conferinta de presa de la finalul partidei.

CFR Cluj putea retrai din nou cosmarul pe care l-a mai experimentat si in ultimele etape: sa fie egalata pe final de meci. Gustavo a ratat un penalty in minutul 90+2. Arlauskis a fost eroul ardelenilor si a aparat lovitura de la 11 metri.

Dan Petrescu a trait intens finalul de meci si a avut probleme. Antrenorul CFR-ului nu a mai venit la flashinterviurile de la sfarsitul partidei si si-a trimis un om din staff.

"Prea mult stres. Am fost egalati de atatea ori in prelungiri, probabil ca aceste trairi intense si-au pus amprenta. Nu am apucat sa-l văd pe Dan, era in cabina lui", a declarat Emil Caras, potrivit TelekomSport.