"Daca eu la 37 de ani aveam emotii, va dati seama de ceilalti mai tineri!" Sapunaru, emotionat la revenirea in echipa giulesteana

Rapid s-a impus in fata Chindiei cu 1-0.

Sapunaru a revenit la Rapid, fiind singurul jucator din lotul actual care a jucat la formatia giulesteana si in urma cu 6 ani, la ultimul meci pe care acestia l-au avut in Liga 1, acum revenind din "exilul" pe care clubul bucurestean l-a avut in ligile inferioare.

"A fost o presiune mare. Ne doream sa incepem cu dreptul acest campionat. Stiam ca e o echipa cu un stil de joc solid. Noi am pus presiunea, suntem la Rapid, cand ai emblema asta, te obliga.

Aveam pulsul ridicat inainte de meci, credeti-ma, daca eu aveam emotii, va dati seama ca si cei de 20 de ani aveau. Se sfatuieste cu mine Mihai Iosif, fiindca sunt si eu un jucator cu experienta si amandoi vrem binele Rapidului", a spus Cristi Sapunaru la Digisport.