FK Csikszereda a prefațat jocul împotriva campioanei într-o avancronică postată pe site-ul oficial al clubului, disponibil din acest sezon și în limba română.

FK Csikszereda anunță că joacă împotriva lui "FCSB București": "O instanță a decis că nu se poate numi Steaua"



Nou-promovata a ales denumirea "FCSB București" pentru meciul de duminică seară și a scris despre motivul pentru care formația roș-albastră a pierdut numele Steaua.



"Un meci istoric așteaptă echipa noastră de Superliga duminică seara: pentru prima dată vom găzdui campioana en-titre, FCSB București. Vom păși pe teren într-o atmosferă de stadion arhiplin, cu un singur obiectiv – cucerirea primei victorii din Superliga.



Este pentru prima oară când FK Csíkszereda se confruntă într-un meci oficial cu cel mai popular club al fotbalului românesc, FCSB București. Că este sau nu clubul cu cea mai bogată tradiție, că deține sau nu cele mai multe titluri de campion, nu vom insista acum asupra acestor aspecte. După cum se știe, o instanță a decis că actuala echipă, denumită cu patru litere, nu se poate numi Steaua și, în prezent, nu deține titlurile câștigate de echipa militară înainte de 1998, deși în acest sens povestea încă nu e încheiată", a scris gruparea din Miercurea Ciuc.

FK Csikszereda atrage atenția arbitrilor și a suporterilor lui FCSB



În final, Csikszereda a lansat un avertisment la adresa arbitrilor și a suporterilor celor de la FCSB.



"Dorim ca meciul să fie disputat, pe teren și în afara lui, sub semnul sportivității, al fair-play-ului și al respectului reciproc. Ne așteptăm ca arbitrii, adversarii și suporterii veniți din București să se raporteze corect la acest eveniment, pentru a ne bucura împreună de fotbal", a mai scris Csikszereda, care nu are nicio victorie în acest sezon din Superliga.



Partida va fi arbitrată de Iulian Călin, ajutat la cele două linii de George Neacșu și Cosmin Vătămanu. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Marian Barbu.

