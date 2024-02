Cornel Dinu, reacție dură după ce oficialii lui Dinamo s-au pozat cu trofeele CFR-ului: "Ce pretenții să ai?!"

După 0-0 la pauză, CFR Cluj a făcut o repriză secundă foarte bună, punctând de patru ori, prin Daniel Bîrligea, Karlo Muhar și dubla lui Philip Otele.

Reacția lui Cornel Dinu după gestul acționarilor lui Dinamo

Înainte de startul partidei, acționarii lui Dinamo au fost surprinși într-o ipostază care a stârnit numeroase controverse. Andrei Nicolescu l-a ajutat pe Eugen Voicu să se pozeze cu trofeele lui CFR Cluj.

Cornel Dinu, fost jucător legendar al grupării din Ștefan cel Mare, a oferit o primă reacție despre fotografia apărută cu cei doi oficiali.

"Deziluzionant. Cu toate că nu mă mai miră nimic. Am mai spus-o, ce rost ar mai avea s-o repet?. Așa este când dai briciul la maimuțe. La asta s-a ajuns la Dinamo. Am tot semnalat, ce pretenții să ai?!

Și antrenorul ăsta (n.r. Zeljko Kopic) îmi face impresia că este priceput, dar cu asemenea conducători... Ăsta e război, nu se câștigă doar cu antrenorul", a spus Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.

În runda următoare, CFR Cluj va juca la Galați contra Oțelului (marți, 21:00), în timp ce Dinamo va primi vizita lui FC Hermannstadt (marți, 18:00).

Grație victoriei de vineri seară, CFR Cluj a urcat, cel puțin temporar, pe locul secund, cu 48 de puncte, la egalitate cu Rapid și la șapte lungimi în spatele liderului FCSB, ambele cu un meci mai puțin.

Pentru Dinamo este primul eșec după două victorii consecutive în Liga 1. "Câinii" rămân pe locul 15, penultimul, cu 22 de puncte.