Contracte de pandemie! Cluburile pregatesc o clauza speciala dupa modelul lui Gigi Becali! Cat pierd fotbalistii daca se opreste fotbalul

Cluburile din Liga 1 sunt in cautare de solutii pentru sezonul urmator.

Astfel, pentru a avea acoperire in cazul in care fotbalul va fi din nou oprit, oficialii cluburilor vor modifica intelegerile cu jucatorii. Acestia vor sa introduca o noua clauza contractuala potrivit careia fotbalistii sa accepte salarii la jumatate pe tot parcursul perioadei in care nu vor putea evolua.

Aceasta modificare a contractelor va pune la adapost cluburile, fiind evitate situatiile in care jucatorii nu sunt de acord cu injumatatirea salariilor, asa cum s-a intamplat in acest an la FCSB cu Gnohere, Planic sau Adi Popa.

Noua clauza este discutata acum cu toti fotbalistii ale caror contracte trebuie negociate pentru sezonul urmator.

In acest sezon, care a fost intrerupt in martie din cauza pandemiei de coronavirus, FCSB si FC Viitorul au aplicat aceasta masura a injumatatirii salariilor. Gigi Becali le-a redus salariile fotbalistilor pana la finalul lunii septembrie, iar Gica Hagi a luat aceasta masura pana pe 30 iunie 2021, acoperind si urmatoarea stagiune.