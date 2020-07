Razvan Burleanu arunca bomba! "In momentul de fata am mari indoieli ca sezonul actual din Liga 1 se va incheia pe teren"

Razvan Burleanu trage semnalul de alarma si declara ca nu este sigur daca Liga 1 se va putea incheia pe terenul de joc, dupa ce au aparut focare de COVID-19 la Dinamo si la CFR Cluj.

Presedintele FRF a discutat si despre comunicarea cu UEFA, iar forul suprem nu doreste sa se depasesca data de 3 august pentru incheierea competiilor interne. Astfel, playoff-ul Ligii 1 va trebui sa se incheie cel tarziu pana la data mentionata pentru ca listele cu echipele care joaca in cupele europene sa fie trimise.

Se stie deja ca CFR Cluj, Craiova, FCSB si Botosani sunt cele 4 echipe care vor juca in preliminarii, insa singura problema tine de desemnarea campioanei Romaniei, care va juca in preliminariile Champions League, iar asta s-ar putea decide la meciul direct dintre Craiova si CFR.

De asemenea, Burleanu a anuntat ca vor exista amenzi mari daca cluburile nu reusesc sa opreasca raspandirea cazurilor de coronavirus in interiorul echipelor.

"Ne-am dorit ca orice competitie sportiva sa poata sa isi desemneze castigatorii pe teren. In momentul de fata am mari indoieli ca sezonul actual din Liga 1 se va incheia pe teren, luand in calcul aceste cazuri pe care le avem si care cresc de la zi la zi. Am foarte mari indoieli ca aceasta competitie se mai poate incheia pe teren fara ca integritate sportiva a competitiei sa nu aiba de suferit, fara ca sanatatea si integritatea jucatorilor sa nu aibă de suferit. A fost o discutie cu secretarul general adjunct al UEFA. Noi stim foarte bine ca termenele nu se pot negocia la UEFA.

Am solicitat, in repetate randuri, Ligii Profesioniste de Fotbal si cluburilor din Liga 1 sa se intruneasca intr-o adunare generala si sa stabileasca scenariile pentru orice situatie. De aceea avem, in acest moment, aceasta incertitudine. Nimeni nu stie in momentul de fata cine daca se va opri campionatul, cine va merge in Liga Campionilor si Europa League sau cine va retrograda. LPF si cluburile trebuie sa decida acest lucru, doar ca acum vor fi foarte multe cluburi nemultumite”, a declarat Răzvan Burleanu, la evenimentul de prezentare a echipamentului lotului olimpic al Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokio din 2021.

Razvan Burleanu a vorbit si despre sanctiunile pe care le risca echipele din Liga 1.

"Cu siguranta, atat de Comisia de Disciplina a FRF, cat si de catre autoritatile statului. Mai ales cs avem un protocol medical cu sanctiuni", a sustinut presedintele FRF.