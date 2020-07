Cluburile din Liga 1, in afara pericolului! Documentul care arata ca pot juca fara probleme meciurile din cupele europene

Cluburile din Romania se puteau confrunta cu o situatie neplacuta in cupele europene.

Calificate in preliminariile cupelor europene, existau temeri ca CFR Cluj, Craiova, Botosani si FCSB nu ar putea sa isi dispute meciurile din deplasare din cauza pandemiei.

Mai exact, cluburile romanesti riscau sa nu fie lasate sa intre intr-o alta tara pentru disputarea meciurilor din cauza legilor sanitare din statele respective. Oficialii UEFA au decis ca meciurile din preliminarii sa se joace intr-o singura mansa, cu exceptia meciurilor din playoff-ul Champions League. Echipa gazda este desemnata prin tragere la sorti.

Temerea era legata de situatia in care vreuna din echipele romanesti va trebui sa joace in deplasare intr-o tara care, la momentul meciului are impusa prin lege, fie interzicerea intrarii in tara respectiva, fie te obliga la carantinare pentru 14 zile, posibilitatea sustinerii meciului ar fi imposibila.

Cu toate astea, Guvernul a aprobat un document prin care sunt numite conditiile in care persoanele care vin in Romania nu sunt supuse carantinarii. Printre categorii a fost inclusa si situatia echipelor de fotbal.

"Membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii", se arata in document.