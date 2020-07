Anunt BOMBA al lui Raed Arafat! Liga 1 poate fi OPRITA intr-o saptamana fara ca FRF si LPF sa fie DE ACORD

Liga 1 ar putea fi afectata in cazul in care se declara o noua stare de urgenta.

Cresterea alarmanta numarului de cazuri de coronavirus din Romania ar putea duce la o noua stare de urgenta, dupa cum a explicat secretarul de stat in MAI, Raed Arafat.

Asta ar putea duce la suspendarea Ligii 1 fara ca Federatia sau Liga sa isi dea acordul.

"Criteriul enuntat exemplicativ pentru reintrarea in Stare de Urgenta (10 000 de cazuri in 5 zile) ar fi indeplinit intre 1-3 august. Daca in fiecare zi apar 1 000 de cazuri, atunci arata ca 5% dintre ei in urmatoarele zile intra in Terapie Intensiva. Este clar ca suntem nevoiti sa luam masuri.

Nu putem spune ca situatia este controlata, mai ales in unele zone ale Romaniei. Cresterea cazurilor si cresterea semnificativa zilnic. Aceste cresteri arata ca din punct de vedere al raspandirii, situatia este serioasa. Clar ca avem o raspandire care, in acest moment, nu este nici in platou, nici in scadere. Daca va continua cresterea, e clar ca situatia nu este sub control", a spus Raed Arafat conform Libertatea.

In cazul in care s-ar instaura starea de urgenta, campionatul va fi suspendat din nou, iar cluburile ar putea avea probleme serioase. Evolutia cazurilor de la CFR Cluj, care a ajuns la 26 de infectari este ingrijoratoare, fiind incerta situatia clubului care mai are de jucat 3 meciuri.

In mod normal, playoff-ul s-ar incheia cu restanta FCSB - CFR Cluj, programata in weekend-ul 31 iulie - 2 august, insa totul tine de rezultatele ardelenilor. Probleme mai serioase ar fi in playout, acolo unde Dinamo, care are 21 de cazuri de Covid-19 la club are 7 meciuri restante si nu poate juca pana pe 5 august.