În cadrul conferinței de presă susținută înaintea meciului cu FCSB, tehnicianul grupării din Gruia a avut o replică pentru suporterii care îi cer demisia, din cauza stilului de joc al echipei.

"Nu s-a clarificat și nu se va clarifica. Cine stă pe bancă la CFR, nu va avea liniște. Cine a stat pe bancă la CFR a avut liniște? Antrenorul e plătit să aibă rezultate, președintele să facă ordine. Ultimele noutăți, Gâlcă și Săndoi au plecat. Avem un patron care decide tot, ca peste tot în lume. A declarat că e totul bine, are încredere în mine, doar el mă poate face să plec. Toți avem clauze, nu mai există țară unde antrenorul să nu aibă clauză, dar nu știu dacă toți au clauză în oglindă, să beneficieze și clubul. Am mai avut trei clauze aici și am plecat fără niciuna.

Am avut bonus de Europa League și am refuzat, era o sumă extraordinară, am refuzat și am mers mai departe. Clauza mă face să nu fiu luat la mișto, să nu plec după nu știu câte meciuri. Ne batem pentru play-off, suntem în Cupă, cred că ar trebui să ne mai concentrăm la jucători, să vorbim de Louis Munteanu, Korenica, băgăm trei underi titulari. Dan Petrescu era recunoscut că nu-i plac tineri, că bate 1-0…avem 40 de goluri, cele mai multe, nimic nu e pozitiv.

N-am nimic împotriva tinerilor, nu mă apăr, am fost de vreo șase ori ales antrenorul anului, am muncit, nu am făcut gargară, să stau să vorbesc, eu vreau să muncesc. Dacă nu sunt apreciat, mergem mai departe. Dar nu schimb eu fanii care strigă nu știu ce, nu o să mă întâlnesc cu ei. Dacă nu sunt fericiți, să strige mai departe. Eu mă voi duce pe bancă, cât își dorește patronul. Tot timpul se face tam-tam, uitați ce goluri am marcat, nu vorbim nimic de jucători. Dacă eu n-am liniște, cine să aibă. E bine că Hagi m-a apreciat, și Tony. Restul, nu", a declarat Dan Petrescu.

