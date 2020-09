Clauza de 700 milioane de EURO in Liga 1?! "E posibil sa o am si sa nu stiu!" :) Culisele transferului care nu s-a mai produs! De ce a picat totul

Un fotbalist din Liga 1 a comentat comic motivul pentru care transferul sau la Universitatea Craiova nu s-a mai materializat.

Portarul veteran Razvan Plesca (37 de ani) avea un acord cu Universitatea Craiova, insa mutarea nu s-a mai realizat. Fotbalistul este dezamagit ca a ratat ocazia sa se lupte la titlu in finalul carierei si nu intelege unde s-au blocat negocierile dintre cele doua cluburi.

Plesca a glumit spunand ca poate are o clauza ascunsa la fel ca Lionel Messi la Barcelona, de 700 milioane de euro.

"S-a vorbit mult si despre plecarea lui Messi la Man City, dar pana la urma e tot la Barcelona, se antreneaza tot la Barcelona si e sub contract tot cu Barcelona. S-a discutat despre acest transfer, prea multe detalii nu cunosc, nu stiu ce au negociat conducerile celor doua cluburi, e posibil sa am o clauza de reziliere de 700.000.000 euro de care nu stiam, asa ca probabil voi ramane la Medias si in acest an. Sunt sub contract cu Gaz Metan si nu mi l-am prelungit acum, era prelungit inca de anul trecut pana in vara lui 2021.

Probabil dupa retragere voi fi unul dintre acei jucatori care isi vor plictisi prietenii povestindu-le cum a avut el oferte de la echipe mari si nu a fost lasat sa plece. Au fost discutii si cu CFR, si cu Rapid, si cu Vaslui, prima data prin 2011 cu CFR si prin 2015. Putem spune ca acum incepe campionatul, din etapa a treia, in mare parte echipele si-au stabilit loturile si primul 11", a spus Razvan Plesca pentru Telekom Sport.

242 de meciuri are Plesca in Liga 1. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru National, Poli Iasi si Botosani.