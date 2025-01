Se pare că despărțirea s-a produs de comun acord, iar alături de Gâlcă vor pleca și secunzii Dumitru Uzunea și Iulian Matei, dar și preparatorul fizic Ciprian Prună.

Mirel Rădoi, favorit să o preia pe Universitatea Craiova

Pentru a-i rezilia contractul lui Costel Gâlcă, Mihai Rotaru va fi nevoit să scoată din buzunare nu mai puțin de 360.000 de euro.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, principalul acționar al Universității Craiova are deja o variantă de înlocuitor pentru antrenorul de 52 de ani. Se pare că favorit să îi preia pe olteni după plecarea lui Costel Gâlcă este nimeni altul decât Mirel Rădoi.

Rădoi i-a mai pregătit pe olteni în perioada 9 august 2022 – 8 decembrie 2022 și a strâns 20 de meciuri pe banca echipei din Bănie. 10 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri a strâns Mirel Rădoi ca antrenor al Universității Craiova.

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova după ce s-a contrat cu Sorin Cârțu

În urmă cu doi ani, Mirel Rădoi își anunța plecarea de la Universitatea Craiova, după un eșec în Cupa României cu FC Argeș, după ce se contra public cu președintele de atunci al clubului, Sorin Cârțu. Între timp, legendarul fotbalist și antrenor al Craiovei a devenit președinte de onoare al clubului din Bănie.

”Semnalele care au tot fost după această partidă pentru mine au fost clare. Rezultatele nu sunt consecința unui joc slab. Dacă m-aș lua după nea Sorin (n.r. Cârțu), ar fi consecința unui joc slab. O să îi predau lui legitimația să revină la echipă. Înceamnă că a înțeles greșit mesajul.

(n.r. s-a răzgândit în drumul dinspre flash interviu spre zona mixtă) E drumul lung de aici până sus. Am cugetat la ceea ce s-a întâmplat. Acum am luat decizia. În momentul în care stai și le pui cap la cap…. am tot colectat informații și lucrurile care s-au spus, iar multe dintre ele au venit din interior. Decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec. Orice aș face… m-ați criticat că m-am luat de jucători… Dacă eu nu am dreptul să o fac… Cei care conduc au dreptul… Trebuie să se termine lucrurile astea pentru că altfel Craiova nu va ajunge să câștige titlul. Nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Îmi pare său că nu am reușit să ne calificăm în Cupă și îmi pare rău pentru ceea ce las în vestiar. Am ajuns la concluzia că nu pot să fac mai mult. Au apărut aceste lucruri care nu fac decât să dinamiteze și mai mult”, spunea Mirel Rădoi la acel moment.