Legatura descoperita intre Eurovision, finala Ligii Campionilor si Campionatul Mondial! Ce s-a intamplat in 1978 si 1998, cand tot Israel a castigat concursul

Israel a castigat pentru a treia oara in istorie concursul muzical Eurovision.

Eurovision si-a desemnat cantecul castigator. Cantareata israeliana Netta a obtinut trofeul la Lisabona. Israel a castigat pentru a treia oara in istorie acest titlu, dupa victoriile din 1978 si 1998.

Pasionatii de statistici au gasit o legatura intre trimful cantaretei israeliene Netta la Eurovision, finala UEFA Champions League si Cupa Mondiala.

Israel a castigat Eurovision cu alte doua ocazii, de fiecare data in an cu Mondial. In 1978 si 1998, tarile gazda, Argentina si Franta, s-au impus si au cucerit titlul suprem in fotbal.

Pe de alta parte, de fiecare data cand Israel a castigat Eurovision, in finala UEFA Champions League au fost Liverpool sau Real Madrid. Prima echipa s-a impus in finala din 1978, in timp ce Real a castigat-o pe cea din 1998!

Totusi, spre deosebire de celelalte ocazii, acum pare imposibil ca Rusia sa castige titlul Mondial, chiar daca joaca acasa. Apoi, de aceasta data, Liverpool si Real se vor duela direct in finala UCL.