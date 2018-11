Cel mai bogat patron din Liga 1, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare! Acuzatiile care i se aduc

Cel mai bogat patron de fotbal din Liga 1 a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.

Ioan Niculae, patronul celor de la Astra, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar de cumparare de influenta, instigare la spalare de bani si instigare la evaziune fiscala.

Decizia luata de Tribunalul Bucuresti poate fi atacata cu recurs. Ioan Niculae are o avere estimata la 500 de milioane de euro.

"Concret, in urma incheierii si derularii contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost inregistrate in evidenta contabila cheltuieli deductibile in suma totala de 36.245.000 lei. In aceeasi perioada, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ca persoane juridice, scopul fiind acela: de a externaliza veniturile firmei 'mama' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxarii/impozitarii, de a crea imposibilitatea urmaririi sumelor de bani intrate in firma de catre eventuali creditori in cazul existentei unor datorii, de a finanta unele afaceri din cadrul grupului fara a se apela la metodele obisnuite (imprumuturi, credite bancare)", se arata in decizia DNA.