"Ce mai e la moda in Liga 1" Se anunta vremuri grele pentru echipele romanesti dupa noua decizie a UEFA

Sunt vremuri grele in Liga I. UEFA ne scoate din Europa League si devine tot mai greu sa ajungem intre aia buni.

Articol publicat de Casian Soneriu



De fapt nu ne-a scos UEFA, pe cine mintim? Ne-am scos singuri prin rezultate dezastroase si lipsa de viziune.

Si o sa vina vremuri tot mai grele. FCSB nu mai e ce a fost in anii trecuti cand o calificare in Europa League era ceva normal, iar CFR pare ca o sa defileze si in acest sezon pentru ca Universitatea Craiova se tot zbate, dar nu reuseste mare lucru. E la moda sa pleci in strainatate si sa te intorci dupa maxim 2 ani in Liga 1. Multi fotbalisti romani fac asta, dar macar te intorci ca o vedeta.

In plus, e la moda dramatizarea. Hagi si Iordanescu o fac. Hagi spune mereu ca exista o intreaga conspiratie pentru ca el sa nu castige, dar reuseste sa se lupte cu morile de vant si sa fie lider in Liga 1.

Iordanescu ameninta de 3 luni ca pleaca de la Medias, dar mai mult ca sigur n-o sa plece. Edi e profesionist convins, dar mentalitatea face diferenta in fotbalul din zilele noastre.

Era clar ca vor urma si rezultate slabe pentru Gaz Metan. Era foarte dificil sa continue pe aceasi linie. Victorii dupa victorii, doar cei care nu se pricep la fotbal ar crede ca Gazul poate duce lupta aceasta la titlu.

Sigur, infrangerea din Cupa era neasteptata, dar baietii au o scuza, se concentreaza pe lupta din play-off. Hagi ar trebuii sa forteze intrarea in grupele Europa League. Mai are doar 2 ani la dispozitie.

Astra lui Alexa e o echipa interesanta cu Alibec si Budescu. Craiova pare sa fie din nou acolo in top 3 pe locurile caldute ale Ligii 1. FCSB trebuie sa se chinuie sa intre in play-off anul asta, dar ramane de vazut.

Un lucru e cert, CFR este favorita certa la titlu, iar Voluntari, Clinceni si Hermannstadt se bat pentru ramanerea in prima liga.