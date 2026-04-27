Ce a spus Victor Angelescu după ce a fost acuzat că pariază: „M-au comparat cu Ceaușescu”

Victor Angelescu a răspunsul acuzelor fanilor de la Rapid.

Dinamo s-a impus în fața lui Rapid, scor 3-1, într-un meci din runda a 6-a din Superliga.

„Câinii” au marcat prin Milanov, Cîrjan și Musi, în timp ce giuleștenii au înscris golul „de onoare” prin Paraschiv.

Victor Angelescu, după acuzele fanilor Rapidului: „Data trecută m-au comparat cu Ceaușescu”

„Victoraș, pariorul din oraș!”, a fost mesajul suporterilor giuleșteni afișat în tribunele Arenei Naționale pentru Victor Angelescu.

Oficialul de la Rapid a comentat bannerul din tribunele „Arenei Naționale” și nu considerat că ar acuzațiile fanilor giuleșteni au legătură cu realitatea.

Victor Angelescu a pus această reacție pe seama rezultatelor salbe ale echipei lui Costel Gâlcă din ultima perioadă.

„Nu avea cui să fie adresat, pentru că nu mai era niciun Victor în club. Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații, vă dați seama, trebuie să îi întrebați pe ei, probabil se referă că pun la pariuri, e o aberație, despre ce putem să vorbim?

Data trecută m-au comparat cu Ceaușescu. Astea sunt lucruri de 20-30 de ani, eu știu foarte bine niște fani care pot face o atmosferă superbă și pot ajuta echipa. Dacă ei au considerat, nu stau să le răspund la asemenea aberații, nu vorbim de asemenea aberații.

Am venit, am ajutat Rapidul de când era în ligile inferioare, dacă stagnăm, normal că este vina noastră, inclusiv a conducerii, a mea, a antrenorilor, jucătorilor, astfel de bannere nu își au locul.

Sunt frustrați, e normal, echipa lor nu câștigă, pentru asta trăiesc, nu vreau să comentez, ar trebui să zic ce?”, a declarat Victor Angelesu la Prima Sport.

În urma acestui eșec, Rapid rămâne pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte. Giuleștenii vor avea un nou test important în etapa următoare, când vor primi pe teren propriu vizita celor de la CFR Cluj, echipă aflată pe locul 3 și implicată direct în lupta pentru podium. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro luni, 4 mai, nu mai devreme de ora 20:30.

