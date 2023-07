Ce a spus Gicu Grozav după un penalty ratat și un gol anulat, ambele în prelungiri la Botoșani

Gicu Grozav (32 de ani) a fost înger și demon pentru Petrolul în remiza de la Botoșani, scor 1-1.

Mijlocașul a înscris superb pentru Petrolul în prima repriză, dar finalul de meci a fost de coșmar pentru el. Grozav a avut un gol anulat de sistemul VAR pentru ofsaid, în minutul 90+2. În minutul 90+11, același Grozav a irosit o lovitură de la 11 metri pentru oaspeți. Șeptarul a șutat pe lângă poartă, spre disperarea colegilor săi.

Ce a spus Gicu Grozav după FC Botoșani - Petrolul 1-1

Gicu Grozav a fost greu de consolat la finalul partidei de la Botoșani. Cu toate acestea, mijlocașul spune că trebuie să meargă înainte și să uite cât mai repede de acest meci:

"O partidă grea, pe o caldură foarte mare. Am muncit mult, am sperat până în ultimul moment că putem pleca cu cele trei puncte. Am ratat acest penalty, sunt supărat, dar nu avem ce sa mai facem acum, mergem înainte.

Acesta e fotbalul, penalty-urile se ratează. E al doilea meci în care se întamplă. Puteam să avem șase puncte acum. Obiectivul e să parcurgem campionatul ca anul trecut, dar luăm pas cu pas și la final vom trage linie", a spus Gicu Grozav, după meciul din Moldova.

Grozav a deschis scorul în minutul 14 la Botoșani, din pasa lui Constantin Budescu (34 de ani). Pentru gazde a înscris atacantul Mihai Roman (31 de ani).

Antrenorul Petrolului, Florin Pârvu (48 de ani), a spus că echipa trebuie să obțină rezultate mai bune în acest sezon: "Am venit cu speranță de la început. Ne-am dorit mult victoria, ne-am antrenat bine. Vreau să-mi felicit băieții, vreau să-i felicit pentru intensitate, pentru atitudine. Nu e ușor să joci la Botoșani, mai ales pe această căldură. Au dreptate băieții, puteam să avem șase puncte. Dar trebuie să ne gândim că ocaziile astea vin pe un fond de joc bun și asta trebuie să ne motiveze.

Obiectivul este clar, trebuie să ne clasăm mai bine decât în sezonul trecut. Vom lua meci cu meci și vom vedea la urmă unde o să fim. Terenul nu a fost în condiții așa bune azi", a spus Pârvu, la finalul partidei.

Două remize pentru "Lupii galbeni"

Petrolul a înregistrat două remize în primele două runde: 1-1 vs Universitatea Cluj și 1-1 vs FC Botoșani. "Lupii" au ratat câte un penalty în fiecare joc, de fiecare la scorul de 1-1.

Constantin Budescu a irosit un penalty în meciul cu "U" Cluj, în repriza secundă.

În etapa a treia, Petrolul va primi vizita celor de la FC Voluntari. Ilfovenii au trei puncte după primele două etape. Aceștia au învins FC Botoșani, scor 2-1, însă au pierdut la Ovidiu, scor 1-4, împotriva campioanei Farul Constanța.