Ce salariu îi pregătesc arabii lui Mbappe, după ce PSG a acceptat oferta de 300 milioane de euro

Starul francez pare că nu mai vrea să rămână la Paris, având în vedere eforturile considerabile are conducerii parizieni cu privire la prelungirea contractului lui Kylian Mbappe, care însă nu vrea să pună pixul pe foaie.

În aceste circumstanțe, Sky Sports a anunțat că PSG a acceptat oferta venită din partea arabilor, astfel că acum plecarea de la Paris depinde doar de Kylian Mbappe.

De asemenea, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a evidențiat că Al Hilal, echipa care a depus oferta astronomică pentru Mbappe, e dispusă să-i plătească o tonă de bani francezului!

Italianul a scris pe rețelele social media că arabii sunt gata să-i ofere lui Kylian Mbappe 200 milioane de euro pe an: „S-ar putea ajunge la un pachet raportat de 700 milioane de euro, incluzând ofertele comerciale, lăsând 100% din drepturile de imagine lui Kylian”.

NO talks taking place between Mbappé and Al Hilal at this stage. Just between Al Hilal & PSG. ????????????

Al Hilal plan to offer Kylian Mbappé net salary worth €200m/year.

It could only reach reported €700m package by including commercial deals — leaving 100% image rights to Kylian. pic.twitter.com/l3oj7JMFZc