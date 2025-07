Cătălin Cîrjan: ”Am auzit ă suporterii au fost dați afară! Mi se pare incredibil!”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo din acest sezon, s-a declarat dezamăgit de prestația echipei din meciul din prima etapă cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Mijlocașul lui Dinamo a criticat și organizarea jocului și s-a arătat revoltat de faptul că suporterii dinamoviști au fost scoși de pe teren forțat de forțele de ordine de la Miercurea Ciuc.

”Am intrat foarte rău în meci, am fost foarte moi, din fericire am avut o reacție foarte bună. Am reușit să revenim, dar din păcate nu am putut să marcăm golul trei. Trebuie să arătăm pe teren ce înseamnă Dinamo și trebuie să începem mai bine meciurile. Am intrat foarte moi, trebuia să intrăm cu agresivitate, dar o să reglăm lucrurile astea.

Vrem să câștigăm meciurile pe teren, am forțat, am avut ocazii, dar nu a intrat golul de 3-2. Sunt sigur că va fi un sezon foarte bun pentru noi, din păcate am început cu un egal în deplasare. Am auzit că au fost dați afară de pe stadion, mi se pare incredibil să se întâmple asta. Îi așteptăm săptămâna viitoare alături de noi”, a spus Cătălin Cîrjan după meci.