Dinamo va debuta în noul sezon cu meciul din deplasare cu FK Csikszereda, luni seara în prima etapă din Superligă.

La conferința de presă dinaintea partidei, căpitanul dinamovist Cătălin Cîrjan a declarat:

”Când am venit la Dinamo nu am avut multă experiență, am jucat meci de meci aici și am reușit să progresez datorită acestui fapt.

Le mulțumesc mult tuturor din club pentru încrederea avută, acum sunt căpitanul lui Dinamo și știu ce responsabilitate am.

”Gândul meu e doar la Dinamo, ar fi un vis pentru mine să jucăm în cupele europene”



Îmi doresc să ajut cât pot, a fost visul meu și al familiei mele să joc la Dinamo. Mama, tata, fratele meu sunt foarte mândri de mine. E foarte important pentru tineri să aibă încredere de la antrenor.

Gândul meu e doar la Dinamo, ar fi un vis pentru mine să jucăm în cupele europene. Nu voi merge niciodată la FCSB, nu există așa ceva în cazul meu.

Avem nevoie foarte mare de suporteri, fără ei nu puteam să reușim anul trecut să ajungem în play-off. E incredibil ce au făcut pentru club, vreau doar să le mulțumesc și să le spun că îi aștept alături de noi pe stadion”.