Cat au cheltuit pe transferuri echipele de Liga 1 si care sunt cluburile care nu au investit niciun ban in 2019

Cluburile din Liga 1 nu s-au inghesuit sa investeasca in aducerea de jucatori.

Universiatea Craiova, FCSB si CFR Cluj sunt echipele care au cheltuit cei mai multi bani in 2019 pe transferuri, adica 3 din primele 4 clasate in Liga 1.

Oltenii au incasat la inceputul anului 8 milioane de euro pe Alex Mitrita, care a plecat in MLS la New York City, si a investit 3 milioane de euro in trasnferuri prin aducerea urmatorilor jucatori: Andrei Cristea, Carlos Fortes, Mirko Pigliacelli, Bogdan Vatajelu, Mihai Balasa, Alexandru Ionita, Kamer Qaka, Antoni Invanov, Uros Cosic, Goran Zakaric, Alexandru Matel, Andrei Marinescu si Andrei Ivan, acesta din urma fiind si cel mai scump din campania de achizitii - 1.5 milioane de euro catre Krasnodar.

FCSB a cheltuit 2.6 milioane de euro in 2019. Gigi Becali n-a fost interesat sa bage multi bani in transferuri, iar cel mai scump jucator adus la echipa a fost Ionut Vina, de la viitorul, contra sumei de 750.000 de euro.

CFR Cluj completeaza podiumul cu 1.7 milioane de euro pe transferuri. Cea mai costisitaore achizitie a fost cea a lui Pascanu de la Leicester: 600.000 de euro in aceasta vara.

Astra Giurgiu, revelatia campionatului, a cheltuit doar 50.000 de euro in aceasta vara, la fel ca Dinamo Bucuresti.

FC Botosani, Gaz Metan Medias, FC Hermannstadt, Chindia Targoviste si Academica Clineci sunt cluburile care au ales sa nu dea niciun ban pe jucatori in 2019.