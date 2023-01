După un sezon excelent la Poli Timișoara, fostul mijlocaș le-a atras atenția ”granzilor” din București. Chiar dacă Dinamo era atunci campioană en-titre, Pleșan a ales să se transfere la FCSB.

Un telefon primit din partea lui Mirel Rădoi a ”cântărit” decisiv în decizia luată atunci de Pleșan, care a fost protagonistul unui transfer de 1,3 milioane de euro.

Mihăiță Pleșan a dezvăluit de ce a ales un transfer la FCSB

„Am plecat exact după a doua etapă, am avut meci la CFR. Am dat și două goluri, s-a terminat 2-2. Când să plece echipa spre Timișoara înapoi, mie mi s-au luat bilete să vin la București. Clubul, cu domnul Marian Iancu, a vorbit cu domnul Gigi Becali. Dimineață, când am ajuns la București, mă voiau și Dinamo și Steaua. Mirel Rădoi m-a sunat, ne știam foarte bine, și de la echipa națională.

Cred că mult a contat ce am vorbit cu Rădoi la telefon. Eu știam mulți dintre ei, știam majoritatea jucătorilor importanți care erau atunci, Mirel, Goian, Petre Marin, Bănel, Ogăraru. Jucători care făcuseră deja performanță la Steaua. Nu am avut nicio problemă de adaptare. Din păcate, și la Steaua am avut o perioadă în care am început foarte bine”, a spus Mihăiță Pleșan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Mihăiță Pleșan, despre transferul său la FCSB

Mihăiță Pleșan a început fotbalul la Universitatea Craiova, după care a făcut pasul la Dinamo, în 2005. A urmat un transfer la Poli Timișoara, iar după un singur sezon în Banat, Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pentru a-l transfera la FCSB.

Pleșan a jucat în Rusia între 2010 și 2010, la Volga Novgorod. Ultima echipă din cariera sa a fost Craiova lui Mihai Rotaru, pentru care a jucat între 2013 și 2015.