BREAKING NEWS! Super-lovitura pregtita de Sumudica! Alibec se intoarce in Liga 1 si semneaza cu CFR Cluj 

CFR Cluj a facut mutari importante pe piata transferurilor, dar sefii ardeleni nu se opresc aici.

Campioana Romaniei pregateste o lovitura majora pe piata transferurilor. Marius Sumudica il aduce alaturi de el pe Denis Alibec, atacantul lui Kayserispor, informeaza Gazeta Sporturilor.

Atacantul va semna cu CFR Cluj sub forma de imprumut, pe o perioada de un an, cu optiune de cumparare definitiva. Alibec are inelegere pe trei ani cu formatia din Turcia, iar din acest sezon ar urma sa incaseze 800 000 de euro salariu, insa sursa citata informeaza ca ardelenii vor sustine o parte din salariul jucatorului.

Atacantul si antrenorul au avut intotdeauna o relatie buna, iar forma de varf a lui Alibec a fost atinsa sub comanda lui Sumudica. Intrebat inainte de meciul cu FCU daca se gandeste sa il transfere pe Alibec, antrenorul a negat varianta.

"Alibec s-a transferat pe 1 milion, plus salariul lui. Deci nu stiu daca ne permitem in momentul de fata sa-l aducem pe Alibec. Mie imi place de el, e un jucator care face diferenta, cu mine a avut cele mai bune prestatii... dar nu se pune problema, nu am avut nicio discutie nici cu conducerea, nici cu Alibec despre asta", a spus Sumudica la conferinta de presa.

Denis Alibec s-a transferat in Turcia in luna octombrie a anului trecut, dupa ce Kayserispor a platit un milion de euro in schimbul sau. Atacantul roman a jucat 17 meciuri in tricoul turcilor si a reusit sa inscrie de trei ori.