BREAKING NEWS! Olimpiu Moruțan pleacă la Galatasaray! Gigi Becali: „Da, l-am vândut!” 

Olimpiu Moruțan (22 ani) va pleca de la FCSB.

Galatasaray a reușit până la urmă să îl transfere pe Olimpiu Moruțan, jucător pe care a pus ochii de câteva luni. Deși inițial patronul a spus că nu îl va lăsa să plece pe o sumă mai mică de 10 milioane de euro, iar oferta turcilor ajunsese până la 8, finanțatorul s-a răzgândit și a scăzut prețul după ultimele prestații ale jucătorului.

Gigi Becali a vorbit pentru PRO TV și sport.ro și a dezvăluit că l-a vândut pe tânărul jucător. În înțelegerea pe care a făcut-o cu oficialii turci, Becali va încasa 4.2 milioane pe transfer, plus încă 1.5 milioane dacă echipa se califică în Europa League. În turul play-off-ului, Galatasaray a făcut 1-1 cu Randers, iar returul îl va juca pe teren propriu.

„L-am vândut cu 5.7 milioane. Au dat șapte, nu am vrut să îl dau cu șapte, am vrut cu 10, apoi m-am apucat și am vorbit, au zis că trei și oamenii au speculat. Dacă l-am dat, l-am dat, ce să fac acum”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și sport.ro.

„Să-l anunțați pe Terim!”



Nervos după înfrângerea cu Rapid din etapa trecută și de jocul slab al lui Moruțan, Becali a anunțat în direct la „Ora exactă în sport” că îl dă chiar și pe trei milioane de euro pe fotbalist.

„Pe Moruțan vreau 3 milioane. Să-l anunțați pe Terim. Înseamnă că ăsta e Moruțan cel adevărat. Dacă a jucat 3-4 meciuri așa... A zis că face, că drege. Aseară era pe acolo. Se ascundea de minge, trăgea aiurea... Făcea niște tâmpenii”, a spus Gigi Becali la PRO X în urmă cu o săptămână.

