BREAKING NEWS | Doua cazuri de Covid-19 la Chindia Targoviste! Anuntul oficial al clubului si ce se intampla cu meciul din prima etapa

Apar noi cazuri de coronavirus cu doar cateva zile inainte sa inceapa un nou sezon in Liga 1.

UPDATE 13:00: Toata echipa a fost supusa astazi unui nou test.

Oficialii Chindiei au refacut testele astazi si asteapta rezultatele pentru a vedea ce se intampla cu partida de la Iasi. LPF nu a luat nicio decizie cu privire la acest caz.

Chindia Targoviste a anuntat ca in urma ultimei testari efectuate au fost depistate doua cazuri pozitive de Covid-19.

Clubul asteapta acum deciziile DSP in vederea disputarii meciului din prima etapa. Meciul Chindiei este programat duminica, de la ora 16:00, in deplasare la Poli Iasi.

"AFC Chindia Targoviste anunta, cu parere de rau, ca in urma testarii RT-PCR din data de 19 august, dinaintea primului meci oficial al sezonului, au fost depistate doua cazuri pozitive de COVID-19. Clubul nostru a luat masurile care se impun in aceasta situatie si asteapta acum deciziile Directiei de Sanatate Publica Dambovita.", se arata in comunicatul clubului.