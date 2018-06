BOMBA la Voluntari! Mutu, PLATIT ca sa plece de urgenta! Cine va fi antrenor si cine vine SEF la echipa

Revolutie la Voluntari dupa un sezon care se putea incheia cu dezastru pentru echipa de langa Bucuresti!

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Adrian Mutu a fost dat afara, anunta Gazeta Sporturilor. Nici presedintele Dan Leasa nu mai ramane.

"Nu pot sa accept unele lucruri, asa ca am demisionat. Am plecat pentru ca nu am fost de acord ca Mutu sa fie demis. A fost o sedinta , dar cred ca cea mai buna decizie a fost sa plec. Chiar daca echipa si-a indeplinit obiectivul, salvarea de la retrogradare, n-a mai contat nimic. Am plecat si asta e", a spus Leasa pentru sursa citata.

Pentru a-si rezilia contractul, Mutu va primi 50 000 de euro despagubiri.

Tot Gazeta anunta si favoritii pentru a le lua locul lui Mutu si Leasa. Antrenor ar urma sa vina Costel Galca, iar manager general e asteptat Adrian Ilie!

Conform PRO Sport, in carti pentru banca tehnica sunt si Cosmin Barcauan, dar si Daniel Oprita. Barcauan mai are si varianta Pandurii.