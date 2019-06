JUCATORI NOI la reunirea FCSB! Ultimele transferuri si-au facut aparitia sub comanda lui Bogdan Andone, Gnohere a lipsit

FCSB s-a reunit in aceasta dimineata sub comanda noului antrenor Bogdan Andone.

FCSB, vicecampioana Ligii I in ultimele sezoane, s-a reunit in aceasta dimineata. Cu un antrenor nou, formatia ros-albastra are si mai multi jucatori noi. De la FCSB au lipsit fotbalistii convocati la echipele nationale, dar si accidentatii.

Claudiu Belu si Razvan Oaida sunt noile aparitii de la FCSB, dar Bogdan Andone a decis sa cheme si cativa juniori. Alexandru Arnold, Laurentiu Ardeleanu si Ovidiu Perianu sunt de asemenea nume noi.

Lotul FCSB la reunire



Portari: Cristian Balgradean, Razvan Ducan



Fundasi: Mihai Balasa, Claudiu Belu, Junior Morais, Alexandru Arnold, Al. Stan

Mijlocasi: Ianis Stoica, Mihai Roman, Robert Ion, Laurentiu Ardeleanu, Lucian Filip, Razvan Oaida, Olimpiu Morutan, Ovidiu Horsia, Ovidiu Perianu, Ovidiu Popescu, Gabriel Simion

Atacanti: Florin Tanase, Ioan Hora, Cristian Dumitru

Absenti



Bogdan Planic, Mihai Pintilii - invoiti

Harlem Gnohere - inca nerefacut, va merge direct in cantonament

Marko Momcilovic - in convalescenta

Romario Benzar, Iulian Cristea, Dennis Man, Andrei Vlad, Dragos Nedelcu, Florinel Coman - la echipele nationale