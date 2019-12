Becali ii rezolva cea mai mare problema lui Radoi: "Va fi numarul 10 al nationalei!" E mai bun decat Tanase: "Cu el, prindem viteza! Cu Tanase, e mai lenta echipa!"

Gigi Becali a fost impresionat de jocul echipei sale in victoria cu Viitorul.

FCSB a castigat derby-ul cu echipa lui Hagi, scor 2-0, iar Morutan a fost remarcatul patronului. Gigi Becali este de parere ca echipa are o viteza in plus atunci cand joaca Morutan, comparativ cu momentele in care Tanase este cel care da tonul.

Becali este convins ca tanarul sau jucator va deveni in scurt acel numar 10 pe care nationala il cauta inca de vremea lui Hagi.

'Viitorul joaca fotbal frumos, paseaza... Nici n-am dat drumul la turatie in repriza a doua! Zi proasta Viitorul nu prinde, nu te lasa Hagi, te mananca. E vorba de valoarea noastra, am fost foarte puternici. Am jucat foarte rapid! Daca nu marca Soiledis, oricum marcam alte goluri. Am jucat foarte rapid. Cu Morutan acolo se joaca foarte rapid. O mica cheita conteaza! Cu Tanase la mijloc e mai lenta echipa. Cu Morutan, prindem viteza. Eu cred ca Morutan va fi cel mai mare dintre toti! Si eu cred ca va fi numarul 10 al nationalei", a declarat Gigi Becali la ProX.