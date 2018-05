Banii la baieti, sau baietii pleaca! Modificari importante in regulamentul FIFA, care vizeaza Liga I

Noutatea este ca, in cazul in care un club nu achita jucatorului salariile pentru cel putin doua luni, la datele scadente, jucatorul este indreptatit sa solicite incetarea contractului.

Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN) anunta ca, incepand cu 1 iunie 2018, se va modifica Regulamentul FIFA privind Statutul si Transferul Jucatorului. Iata cele mai importante schimbari care vizeaza fotbalistii:

Art.14. Incetarea raporturilor contractuale pentru justa cauza

1. Un contract poate fi denuntat de catre oricare dintre parti, fara a suporta vreo consecinta (fie plata unor compensatii, fie impunerea unor sanctiuni sportive), atunci cand exista justa cauza.

2. Orice comportament/atitudine abuziva a uneia dintre parti, avand ca scop determinarea/constangerea celeilate parti sa accepte incetarea contractului sau modificarea unor anumite clauze, va indreptati partea adversa (fie jucator sau club) sa inceteze raporturile contractuale pentru justa cauza.

Art.14 bis Incetarea raporturilor contractuale pentru justa cauza, ca urmare a neachitarii salariilor

1. In cazul in care un club nu achita jucatorului salariile pentru cel putin doua luni, la datele scadente, jucatorul este indreptatit sa solicite incetarea contractului pentru justa cauza, numai dupa ce a transmis o notificare de punere in intarziere clubului si i-a acordat acestuia un termen de cel putin 15 zile in care sa isi indeplineasca obligatiile financiare. Clauzele alternative prevazute in contractele deja existente la momentul intrarii in vigoare a acestei modificari raman aplicabile.

2. Pentru salariile care nu se achita lunar, se va lua in calcul valoarea pro-rata corespunzatoare sumei datorate pentru doua luni. Neplata la timp a sumei care corespunde cu cea datorata pentru cel putin 2 luni va putea fi invocata de jucator in vederea incetarii raporturilor contractuale pentru justa cauza, cu respectarea conditiei de punere a clubului in intarziere, conform prevederii de la paragraful 1.

3. Contractele colective de munca negociate de catre reprezentantii angajatilor si angajatorilor in conformitate cu legislatia nationala se pot abate de la prevederile stipulate la pct.1 si 2 de mai sus. Termenii unui asemenea contract vor prevala.

Art.17.

* Avand in vedere si principiile mai sus mentionate, compensatia datorata unui jucator se va calcula astfel:

1. In cazul in care jucatorul de fotbal nu a semnat un nou contract dupa incetarea contractului anterior, ca regula generala, compensatia va fi egala cu valoarea reziduala a contractului care a fost denuntat/a incetat inainte de termen.

2. In cazul in care jucatorul de fotbal semneaza un nou contract inainte de pronuntarea hotararii, valoarea noului contract corespunzatoare cu perioada ramasa din contractul denuntat va fi scazuta din valoarea reziduala a contractului care a incetat inainte de termen ("Compensatia diminuata"). In plus, in cazul in care incetarea contractului a intervenit ca urmare a neplatii drepturilor financiare, pe langa Compensatia diminuata, jucatorul este indreptatit sa primeasca contravaloarea a trei salarii lunare ("Compensatie aditionala"). In cazul in care exista situatii deosebite, Compensatia aditionala poate fi marita pana la valoarea a sase salarii lunare. Valoarea totala a compensatiei nu poate depasi valoarea reziduala a contractului reziliat/denuntat inainte de termen.

* Contractele colective de munca negociate de catre reprezentantii angajatilor si angajatorilor in conformitate cu legislatia nationala se pot abate de la prevederile stipulate la pct.1 si 2 de mai sus. Termenii unui asemenea contract vor prevala.

Noul art.18 paragraf 6 - Perioada de gratie

6. Clauzele contractuale prin care se acorda clubului o perioada aditionala de timp in care sa achite drepturile financiare, ulterior datei/datelor la care au devenit scadente conform contractului (asa numitele "perioade de gratie") nu vor fi recunoscute. Perioadele de gratie prevazute in contractele colective de munca negociate in mod valid de catre reprezentatii angajatorilor si ai angajatilor la nivel national, conform legii, vor fi considerate legale si recunoscute. Contractele aflate in derulare la momentul intrarii in vigoare a acestei prevederi nu vor fi afectate de aceasta interdictie.

* obligatorie la nivel national

Noul art.24 bis Punerea in executare a hotararilor cu privire la drepturi financiare

1. Atunci cand dispune ca o parte (club sau jucator) sa plateasca altei parti (club sau jucator) o suma de bani (suma datorata sau compensatie), Comisia pentru Statutul Jucatorului, Camera de Solutionare a Litigiilor, Judecatorul Unic sau Judecatorul CSL (dupa caz) va decide si care sunt consecintele neachitarii sumelor la data scadenta.

2. Aceste consecinte vor fi incluse in dispozitivul hotararii si vor fi urmatoarele:

- Impotriva unui club: interdictia dreptului de a legitima jucatori noi, atat pe plan national cat si international, pana la achitarea sumei datorate. Durata maxima a interzicerii de a legitima jucatori noi poate fi de maxim 3 perioade de transfer consecutive si integrale, incluzand in aceasta perioada de timp si alte posibile sanctiuni sportive.

- Impotriva unui jucator: interdictia dreptului de a evolua in meciuri oficiale pana la achitarea sumei datorate. Durata maxima a restrictiei de a evolua in meciuri oficiale, incluzand si alte posibile sanctiuni sportive, va fi de 6 luni.

3. Interdictia / restrictia va fi ridicata inainte de finalul perioadei pentru care a fost dispusa, imediat ce sumele sunt achitate.

4. Interdictia / restrictia va fi aplicabila daca sumele datorate nu sunt achitate in termen de 45 de zile de la data cand creditorul a informat debitorul cu privire la datele de cont necesare petru efectuarea platii, dupa ramanere definitiva si irevocabila a hotararii.