Banel impotriva TUTUROR! Nicolita a dat doua goluri in play-off! Surpriza uriasa: cu ce echipa a semnat

Banel Nicolita s-a intors sa joace in Romania dupa cateva luni in Cipru.

Banel a semnat din nou cu echipa din orasul sau, CS Faurei, din liga a 4-a! Plecat cu scandal de la club acum un an, Nicolita a acceptat sa revina pentru a forta promovarea in C. Nicolita nu e doar jucator la Faurei. Se implica in toata activitatea clubului.



Cu el pe teren, Faurei conduce play-off-ul din D-ul brailean. In ultima etapa, Banel a fost vedeta pentru echipa lui. A marcat de doua ori si Faurei a castigat cu 3-1 in fata Vointei Sutesti.

CS Faurei conduce in clasament, cu 24 de puncte, urmata de ACSC Cazasu (23) si Vointa Visani (18).