Faza GENIALA in conferinta lui Stoican! L-a pus pe un angajat al clubului sa plateasca amenda in direct! :)) Ce s-a intamplat

Stoican incearca sa-i convinga pe jucatori sa dea maximum chiar si in conditii financiare dificile.

Antrenorul Iasului e sigur ca va reusi sa-i motiveze pe baietii sai, chiar daca sefii au decis sa blocheze salariile chiar inaintea derby-ului cu FCSB.

Stoican a incercat sa detensioneze atmosfera din lot. Si-a scos fotbalistii la masa in oras. A platit din banii de amenzi stransi in ultimele saptamani. Stoican a interzis telefoanele mobile in vestiar si la sedintele tehnice. Pana si apelurile pe 'vibratii' il supara. :) A simtit-o pe propria lui si un angajat al clubului care asigura tehnic detaliile intalnirii cu presa.