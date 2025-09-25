Fost jucător la Petrolul, FC Brașov și FC Botoșani, Hadnagy rămâne în continuare implicat în proiectul de la Sepsi, acolo unde este manager general, dar urmărește și lupta la titlu din Superliga României.

Oficialul covăsnenilor crede că Universitatea Craiova are la dispoziție ”toate atuurile” pentru a câștiga titlul în acest sezon.

Attila Hadnagy: ”Craiova are toate atuurile pentru a câștiga campionatul”

În ultima etapă, oltenii lui Mirel Rădoi au pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-0 cu Oțelul Galați, dar rămân lideri în Superligă cu 23 de puncte, la patru distanță de următoarele clasate.

„E prea repede să vorbim despre titlu, dar m-a surprins jocul slab făcut de FCSB, de CFR Cluj. Zic că cei de la Craiova au prima șansă. Dacă Craiova nu se oprește undeva pe drum, zic că are cea mai mare șansă să câștige campionatul, au un lot foarte bun, un antrenor foarte bun, pe Mirel Rădoi, au toate atuurile să câștige campionatul. Poate să vină din spate un Rapid.

Sunt 16 puncte, dar știți că la play-off și la play-out se înjumătățesc. Acum toată lumea zice că nu prea au șanse să prindă play-off-ul, dar eu nu cred așa ceva. Și nici nu aș vedea frumos play-off-ul fără FCSB și fără CFR Cluj, dar sunt șanse dacă joacă tot așa. Dar eu nu cred. Cred că își vor reveni ambele și vor fi acolo pentru lupta la titlu”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va avea parte de un test dificil. Va juca pe teren propriu cu Dinamo, echipă aflată pe locul doi, la egalitate cu FC Botoșani, Rapid și FC Argeș.

Programul etapei a 11-a din Superligă:

Vineri, 26 septembrie

Ora 18.00 FC Hermanstadt - FC Argeș

Ora 21.00 Universitatea Craiova - Dinamo București

Sâmbătă, 27 septembrie

Ora 15.00 UTA Arad - FK Csiksereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploiești - FC Rapid

Duminică, 28 septembrie

Ora 17.30 Farul Constanța - Unirea Slobozia

Ora 20.30 FCSB - Oțelul Galați

Luni, 29 septembrie

Ora 18.00 Metaloglobus București - FC Botoșani

Ora 21.00 Universitatea Cluj - CFR Cluj

