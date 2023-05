Evenimentul dedicat împlinirii a 40 de ani de la semifinala de Cupa Campionilor Europeni jucată de Universitatea Craiova contra celor de la Benfica a stârnit numeroase discuții. Marcel Pușcaș, președintele lui FC U, a criticat modul în care a fost organizat evenimentul de pe Stadionul Ion Oblemenco, înaintea meciului Universitatea Craiova - FCSB.

"Ați fumat pipa păcii cu Sorin Cârțu?". Replica lui Marcel Pușcaș după contrele dure

Sorin Cârțu, component al Craiovei Maxima și actual președinte al Universității Craiova, a avut o replică dură pentru Marcel Pușcaș, iar cei doi și-au aruncat cuvinte grele timp de câteva zile consecutive.

Întrebat dacă a făcut acum pace cu omologul său, Marcel Pușcaș a spus doar că s-a potolit și nu intenționează să ducă acest conflict mai departe.

"N-am fumat nicio pipă a păcii, chiar nu știu ce s-a întâmplat. M-am potolit pentru că e suficient. Nu mi-a făcut o mare plăcere, dar n-am avut încontro. Nu am făcut altceva decât să replic. Eu nu am dat nume. Eu am spus doar atât, referitor la acea serbare a unei înfrângeri, totuși, cu Benfica. Practic avem noi, românii, o aplecare spre a serba înfrângerile.

Ai pierdut meciul cu Benfica, a fost pierdută, au câștigat. De ce nu serbezi victoria cu Bordeaux? Asta înseamnă că suntem foarte săraci în performanțe. Ce să facă englezii sau spaniolii, care au câștigat zeci de Cupe ale Campionilor? Ar trebui să serbeze fiecare semifinală de Europa League, Conference League și Champions League, iar tot fotbalul ar fi o sărbătoare.

Eu nu m-am legat de niciun component al Craiovei Maxima pentru că am avut întotdeauana decența să nu mă iau de foștii colegi niciodată. Poate doar dacă sari decisiv calul, dar pe foștii colegii, cu care am mâcat o păine sau contra cărora am jucat, nu, deși poate de multe ori aș fi avut motive, dar am tăcut din gură", a spus Marcel Pușcaș, la emisiunea Superfanii.

Sorin Cârțu și Marcel Pușcaș, dialog aprins în direct: ”Ești un ratat, social și fotbalistic” / ”Ai retrogradat șase echipe”

Președinte la Universitatea Craiova, Sorin Cârțu s-a contrat recent în direct la ProSport cu Marcel Pușcaș, omologul său de la FCU Craiova.

Sorin Cârțu: „Nu discut eu problemele altor echipe. Am și eu stilul meu, nu mă interesează ce face altă echipă, mă interesează doar echipa mea, nu mă interesează de nimeni. E treaba lor în familia lor, nu dau sfaturi. A fost un răspuns al meu pe care i l-am dat și am terminat”.

Marcel Pușcaș: „Nu mai da, Sorine, răspunsuri, că ieși pe locul 2 cu mine. Dacă vrei să ne batem mediatic, ne batem, nu e problemă. Tu m-ai făcut pe mine nu știu ce, nu am pomenit de tine. Nu o deturna”.

Sorin Cârțu: „Ți-am zis să nu te mai bagi în istoria Craiovei”.

Marcel Pușcaș: „Cred că știu mai multe despre istoria fotbalului ca tine”.

Sorin Cârțu: „Asta e istoria Craiovei, de 4 ani?”

Marcel Pușcaș: „Ai retrogradat 6 echipe, e recordul tău”.

Sorin Cârțu: „Mă lași să vorbesc? Nu mă mai întrerupe. Tu pentru mine… Nu primesc sfaturi de la tine”. (n.r. După acest moment, Cârțu a închis telefonul).

Marcel Pușcaș: „În 2011, această echipă retrogradase în B. Trebuia lăsată în pace, nu dezafiliată, să se ducă la județ, și nu mai apărea această echipă (n.r. actuala Universitatea Craiova), care spune că ea e de fapt aia. Nu am criticat participarea foștilor jucători. De ce vrei tu, club, să induci că tu ești Universitatea Craiova?”.

(...)

Sorin Cârțu: „Eu am întrerupt, i-am spus că nu vreau să întru în polemici cu nimeni, nu mă interesează, nu suntem pe același palier și nu vreau. Nu suntem de același nivel, de aceeași factură. Băi, băiatule, numai prostii vorbești. Starea socială a ta și starea socială a mea nu ne permit să stăm de vorbă. Ești un ratat, și social, și fotbalistic”.