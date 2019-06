Atentie, imagini cu puternic impact emotional! VIDEO SOCANT: suporterul care a intrat in teren, lovit cu piciorul in fata de un steward!!!

Noi imagini ale incidentelor incredibile de la Cluj, de la barajul pentru Liga 1!

In prelungirile partidei, un suporter a intrat in teren. Fanul a traversat gazonul si a ajuns in zona peluzei clujene, fiind oprit de stewarzi. Unul dintre organizatori e surprins lovindu-l cu piciorul in figura pe suporter, moment in care se declanseaza cu adevarat nebunia pe Cluj Arena! Mai multi ultrasi au intrat in teren, apoi un jandarm a fost lasat inconstient, intr-o balta de sange, dupa ce a fost lovit in cap de un scaun aruncat din tribuna!

ATENTIE, IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOTIONAL