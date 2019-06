VIDEO: Jandarm la pamant, plin de SANGE! NEBUNIE in peluza! Fanii lui U Cluj au intrat in teren. Scene incredibile pe stadion, salvarea a intrat IMEDIAT

Un suporter intrat pe teren in finalul meciului dintre U si Hermannstadt a declansat nebunia pe Cluj Arena.

Fotbalistii Universitatii si mai multi ultrasi au mers in zona in care stewarzii intervenisera! Camerele televiziunilor care au transmis live partida nu au surprins live momentul, care s-a vazut insa extrem de urat de pe stadion. Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene pentru a-i determina pe ultrasi sa se retraga in peluza.

Un jandarm a fost lovit in cap si a ramas intins pe pista stadionului. A fost ucrat plin de sange intr-o ambulanta! Conform Gazetei Sporturilor, agentul ar fi acum intr-o stare stabila.

In incidente a avut de suferit si un copil venit pe stadion cu mama lui. In urma incidentelor, micutul a primit gaze in fata si a avut nevoie de interventia medicilor.

In timpul interventiei jandarmilor, Florescu a sarit in apararea fanilor Universitatii Cluj si le-a cerut fortelor de ordine sa le permita sa revina in tribune.